Joven de 19 años muere de un balazo en la cabeza frente a su bebé de 6 meses: buscan a su pareja, principal sospechoso

Las autoridades de Argentina se encuentran en plena investigación por dar con el paradero de un hombre de 16 años acusado de asesinar con un arma de fuego a su pareja de 19 identificada como Priscila Tatiana Maidana. Los hechos ocurrieron este martes en Ciudad Evita, partido de La Matanza, Buenos Aires.

De acuerdo con información del periódico argentino La Nación, la joven sufría de violencia de género, incluso la madre del presunto femincida ha encabezado en redes sociales una campaña que ayude a la captura. “Yo misma voy a hacer Justicia por vos, Pri", escribió la mujer en redes sociales.

El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFI N°1 del fuero penal juvenil, está a cargo del caso que se investiga como feminicidio. El sospechoso es buscado por la Policía. Según el testimonio de la suegra de Priscila, identificada como Flavia, escuchó un disparo que provenía de la habitación que compartía la pareja.

Al ingresar al cuarto, observó a Maidana herida y a su hijo retirándose de la vivienda, según informaron fuentes del caso en base al testimonio de la mujer. Pese a que la joven fue llevada hacia un hospital de la región, fue ingresada sin signos vitales derivado del impacto que recibió en la cabeza.

Además, el acusado cuenta con antecedentes penales por robo agravado por el uso de arma de fuego, causa por la que había sido registrado el 3 de noviembre de 2023. Familiares de Priscila piden justicia a la policía y piden apoyo gubernamental ya que la pareja tenía un bebé de apenas 6 meses.

“Te quitaron tu vida como si no valiera nada, hermana. Te arrebataron tu futuro junto a tu bebito. Te prometo que lo voy a cuidar siempre, siempre le voy a hablar a mi gordo de vos, siempre le voy a decir lo mucho que lo amabas", se lee en un posteo de redes sociales de Florencia, hermana de Priscila