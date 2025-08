Invasión a Ucrania: "Mi casa es una maleta"

La vida de los ucranianos cambió drásticamente desde la nueva invasión de Rusia, que estalló el 24 de febrero de 2022. Actividades antes cotidianas, como pasear o tomar vacaciones, hoy en día se tienen que cancelar, en el mejor de los casos se realizan bajo el asedio de las alarmas y drones.

Anna Trushova, productora de medios, defensora de DDHH y especialista en Comunicaciones, le platicó a El Heraldo de México que "al principio comenzamos a vivir una vida que parecía suspendida por la guerra. Pero Rusia fue cometiendo ataques cada vez más crueles. Ahora, lo único que nos motiva es sentirnos útiles para el país".

Trushova, esposa de un militar y madre de dos niños de 4 y 6 años, dijo que su actual misión social es su participación en el Centro para las Libertades Civiles en el área de la Comunicación.

Pero "mi función fundamental como madre es hacer todo para que mis hijos no tengan la sensación de una infancia perdida".

La activista resaltó desde Kyiv, que "una poetisa amiga mía escribió unas palabras que ilustran la realidad de muchas madres e hijos de hoy en Ucrania: ‘Mi casa es una maleta’".

"Hemos visto cómo un dron Shahed puede arrasar un piso entero cuando impacta un edificio. En un ataque reciente contra Kyiv, lanzaron 80 drones sobre nuestra ciudad".

Describió el último bombardeo que padeció junto a su familia, el 4 de julio, antes de mudarse a Ucrania Occidental. "Estábamos en el barrio Solomianskyi, en Kyiv, cuando sonó la alerta. Pensamos que no habría tantos drones y que pasaríamos la alerta en el cuarto de baño".

Pero recordó que vieron a través de un canal de Telegram que la mayor parte de los drones que entraban a la ciudad de Kyiv iban hacia su barrio. "Aquella noche los drones no iban sueltos, sino en enjambre como avispas: cinco juntos".

Ese día, su marido estaba de vacaciones. "Él cargó con nuestra hija, y yo con nuestro hijo, y decidimos correr bajo la lluvia de explosiones de drones. Como siempre, aunque tengo miedo, trato de mantener la calma y asegurarles que todo estará bien".

Detalló que, en el refugio donde se resguardaron con gente herida y llorando, a cinco minutos de su hogar, se seguían escuchando las explosiones. Más gente empezó a entrar en el refugio corriendo, en pánico: un hombre con la cabeza sangrando, una mujer en bata nocturna. "Y luego supimos que un dron cayó a 40 metros del refugio ubicado en el colegio donde estábamos. Pensamos que ya habíamos perdido nuestra casa".

Al cabo de un tiempo, "todo el mundo en el refugio empezó a toser y a sofocarse, porque el humo lo cubrió todo. Afuera, comenzaron a explotar los tanques de gasolina de los autos estacionados en el patio del colegio".

"Cuando cancelaron la alarma, salimos del refugio y lo que vi me dio la sensación de un surrealismo. ¡Parecía una película de horror!”, describió.

Aquella noche, decidieron irse a un lugar más seguro, en Ucrania Occidental, y compraron boletos con escala en la ciudad de Lviv.

"Lamentablemente, pasamos otra noche infernal, justo nos tocó el mayor ataque combinado contra Lviv desde el inicio de la guerra a gran escala –mi marido ya había regresado al servicio–, mis hijos y yo enfrentamos solos ese ataque. "Nos despertaron las explosiones de los drones Shahed que iluminaban la ventana. Nos refugiamos en un paso subterráneo de la estación de trenes.

"El ataque se centraba en el distrito ferroviario, donde está ubicada la estación. Fue una repetición aterradora de lo vivido en Kyiv. Los Shahed explotaban cada tres minutos", recordó.

Desde su labor social, Trushova cuenta que ha producido varios cortometrajes, entre ellos uno sobre la maestra Victoria Andrusha, de 24 años, quien fue secuestrada por los rusos en su propia casa.

"Desde el comienzo de la guerra a gran escala, el Centro para las Libertades Civiles documenta los casos de detención de civiles — y subrayo, civiles, porque se trata de una categoría especial de personas que, según los Convenios de Ginebra, no pueden ser tomadas como prisioneros. Entre ellos hay obreros, docentes, activistas y profesionales tecnológico", destacó.

"En 2022, fuimos de las primeras organizaciones en llegar a las zonas liberadas de las regiones de Kyiv y Cherníhiv. Estamos recopilando todos estos casos —ya son cientos— y trabajamos en su defensa legal para lograr su liberación", dijo.

Aseguró que su labor es compartir estas historias con periodistas, para que las conviertan en reportajes y las lleven al planeta. "El mundo tiene que saber cómo se ve el mal de verdad".

Hay más de siete mil secuestrados civiles por los rusos. Se encuentran en condiciones horrorosas en cárceles rusas, hay días que ni siquiera se les permite salir al patio y están amontonados por decenas en celdas de apenas cuatro metros cuadrados.

Detalló que "no reciben ningún tipo de asistencia sanitaria. Los hacen cantar el himno ruso. Viven en un aislamiento absoluto. No tienen acceso a ninguna información y no pueden comunicarse con nadie. Se les tortura con descargas eléctricas y los golpean brutalmente con porras", describió la comunicadora.

Cuando comenzaron a hablarse de posibles negociaciones con Rusia, "iniciamos —junto a organizaciones aliadas— la campaña People First. No puede haber ningún tipo de negociación de paz mientras no sean liberados todos los civiles secuestrados por Rusia, ni los militares en cautiverio".

Invitó a todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el ámbito de los derechos humanos a sumarse a esta campaña.

Es fundamental para nosotros que nuestro mensaje se escuche en diferentes espacios internacionales, para que el mundo entienda que hoy miles de ucranianos están en cautiverio en Rusia", dijo.

"Ucrania es la línea de defensa del mundo libre, su bastión".

