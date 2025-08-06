Exhiben a alcalde de Perú golpeando a su pareja frente a su hija, ya fue detenido | VIDEO

En Perú, un acto de violencia de género quedó captado en video de una cámara de seguridad, generando una ola de indignación por la brutalidad con la que el hombre, un alcalde de Perú, aparece en la escena golpeando a su pareja frente a su hija, este fue arrestado luego de que se viralizara el clip en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en la costa central del país y además de Perú donde reside el político, usuarios de otros países lanzaron críticas y expresaron su repudio donde pedían que lo removieran del cargo o lo detuvieran de inmediato.

Previo a esto, se reveló que la víctima ya había denunciado a Diego Cadillo por agresión psicológica, misma que elevó a los actos físicos, ella reportó que la insultaba reiteradamente por medio de whatsapp después de que ella le cobrara una deuda que tenía pendiente.

Captan en VIDEO agresión de alcalde de Perú a su pareja

uD83CuDDF5uD83CuDDEA?? | ÚLTIMA HORA



Arrestan a un alcalde peruano tras difundirse un video en el que golpea a su mujer. El hecho ocurrió en la costa central del país y ya genera repudio internacional.pic.twitter.com/F2MQ3P6mlH — UHN Plus (@UHN_Plus) August 6, 2025

En imágenes, se observa al hombre llegando en estado de ebriedad a la mujer al interior de su domicilio, acto que sucedió el pasado 4 de agosto de este 2025, si bien no hay contexto previo de lo que motivo al hombre a agredirla, se visualiza a él llevándola con fuerza hasta el sillón y lanzarle golpes reiteradamente.

En el video segundos después aparece el hijo pequeño de ambos quien observa la agresión y se queda de frente a la sala.

“Él se ha metido a la casa de mi hija (...) solo por el hecho que mi hija no quiso retomar la relación, porque era demasiada tóxica. Ese señor es demasiado celoso, no quería que comparta con la familia”, declaró la madre de la joven tras este acto.

El alcalde enfrenta una investigación por tentativa de feminicidio, la familia cuenta con la evidencia en cámaras de seguridad pero temen que lo liberen en horas mientras comienza la investigación.