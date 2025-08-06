Detienen al Pato Juan tras acusarlo de agredir perros en la calle

Una denuncia anónima provocó un pequeño drama en las calles de Mendoza, Argentina, donde un patito fue condenado a vivir en una jaula tras picar a perros que pasaban por la calle.

Y es que el Pato Juan, mascota de una florista llamada Margarita Flores, no solo alegraba los días de la trabajadora en el puesto que tiene en la esquina de San Martín y Garibaldi, en la ciudad argentina, sino que de vez en cuando perseguía y picaba a los perritos que pasaban por la calle.

La molestia de un ciudadano hizo que acusaran al ánade ante las autoridades municipales, quienes determinaron que el pato debería permanecer en una jaula en la casa de Flores, por lo que ya no podrá acompañarla a su trabajo como lo hacía desde enero pasado.

El patito, que se convirtió en un personaje querido en el barrio tanto por visitantes como por sus propios habitantes, quedó confinado en su hogar y, según su dueña, manifiesta su tristeza con dolorosos graznidos.

El pato se volció en poco tiempo una celebridad local. Foto: X / Ivonne Mendoza

Juntan miles de firmas para su liberación

Los vecinos y seguidores de Juan, quien alcanzó fama en internet, no se quedaron de brazos cruzados y juntaron más de 8 mil firmas para pedirle al Ayuntamiento local que lo perdone, permitiéndole regresar a la calle.

Uno de los argumentos es que el comportamiento del pato, si bien puede considerarse agresivo, no es diferente a la territorialidad de ciertos perros y gatos, los cuales también defienden los espacios que habitan.

Juan convivía libremente con las otras mascotas de Margarita Flores. Foto: X / Ivonne Mendoza

Incluso el Pato Juan ya cuenta con un abogado defensor, quien manifiesta que planteará un recurso legal ante las autoridades para que le permitan a Margarita mantener a su animalito de compañía junto a ella.

Las autoridades de Mendoza deberán resolver en un plazo máximo de 10 días si el pequeño Pato Juan puede volver a dominar la esquina en la que hay un pequeño monumento en su honor.