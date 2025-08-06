Captan en VIDEO el momento en que un ministro de gobierno sufre un derrame cerebral en televisión

Lo que parecía una entrevista de televisión terminó siendo un episodio impactante para la audiencia de Serbia. Y es que el ministro de Inversiones Públicas de aquel país, Darko Glisik, sufrió un accidente cerebrovascular durante un programa en vivo, por lo que de inmediato la escena se volvió viral en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en un programa matutino del Canal Pink cuando el político de 52 años comenzó a mostrar signos visibles de malestar y dificultad al habla. Momentos de tensión se vivieron en el matutino, lo que de inmediato activó los protocolos de emergencia.

Mientras el funcionario hablaba con los presentadores Da Djordjevic y Predrag Srappa comenzó a perder coordinación y tuvo ataques de tartamudeo. Los conductores del programa, al darse cuenta de su evidente malestar, le preguntaron si se encontraba bien, pero no recibió respuesta.

uD83EuDDE0 Ministro serbio sufre derrame cerebral en TV



uD83DuDCF9 Darko Glisic, ministro de Inversiones Públicas de Serbia, se encuentra en estado grave tras sufrir un derrame cerebral durante una transmisión en vivo en el canal Pink.



uD83DuDCFA Durante la emisión, comenzó a tartamudear y mostró… pic.twitter.com/Wkf5ybqaSV — informantes revolucionario (@informantes_rv2) August 6, 2025

La transmisión fue cortada y de inmediato el hombre fue llevado a un hospital donde fue intervenido quirúrgicamente. El ministro de Salud serbio, Zlatibor Loncar, confirmó pocas horas después que Glišic fue trasladado inconsciente a un hospital público en Belgrado. Allí se le diagnosticó un accidente cerebrovascular y se informó que su estado clínico era grave, destacando que recibió atención médica en las primeras horas críticas, lo cual es decisivo en casos de derrame cerebral.

“Lo bueno es que llegó en menos de una hora al quirófano y estas intervenciones tienen mayor éxito y mejores resultados cuando se realizan lo antes posible”, indicó el ministro de sanidad. “Todo se hizo en el menor tiempo posible”, agregó

El presidente Aleksandar Vucic, que es el padrino político de Glišic, viajó al hospital para visitar al ministro. Luego compartió en su cuenta de Instagram una foto con él y transmitió un mensaje de aliento: “Darko, aguanta. No te rindas”.