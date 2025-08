Así está Hiroshima hoy, a 80 años de la bomba nuclear que cambió la historia

A 80 años del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima que marcó un antes y un después en la historia contemporánea, la ciudad japonesa conmemoró la tragedia con un fuerte mensaje contra el armamento nuclear, instando a la comunidad internacional a no repetir los errores del pasado.

La ceremonia central se llevó a cabo este 6 de agosto en el Parque Memorial de la Paz, con la participación de delegaciones de más de 120 países y miles de ciudadanos. A las 8:15 a. m., la hora exacta del ataque, se guardó un minuto de silencio. Ese fue el instante en que, en 1945, la bomba “Little Boy” arrasó con Hiroshima.

Hiroshima, a 80 años de la tragedia. Foto: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

“Las amenazas nucleares se están legitimando cada vez más, y se está construyendo una narrativa que dice que las armas nucleares son necesarias para la seguridad nacional”, expresó el alcalde Kazumi Matsui.

El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui (d), coloca una lista de víctimas de la bomba atómica en el cenotafio durante la Ceremonia Conmemorativa de la Paz. Foto: EFE/ Jiji Press

Una ciudad símbolo de la paz… y de la resiliencia

En 1945, más del 60?% de Hiroshima fue devastada. Hoy, Hiroshima es una ciudad moderna, con más de 1.1 millones de habitantes, una red de transporte robusta y un destacado polo industrial. Pero su pasado sigue latente en cada rincón, siendo la Cúpula de la Bomba Atómica, uno de los pocos edificios que resistió el ataque, la cual permanece en pie como símbolo de memoria colectiva y está reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

La ciudad cuenta con un sistema de transporte en tren ligero.

El Museo y Parque Memorial de la Paz recibe millones de visitantes cada año. El objetivo no es solo recordar, sino educar y prevenir. Lo cierto es que, como parte de esa misión, Hiroshima impulsa desde hace años el proyecto “Ciudad de Paz y Creatividad 2045”, con el que busca proyectarse al mundo como centro cultural y educativo.

Hay que decir que en Japón quedan menos de 100 mil hibakusha (supervivientes del ataque nuclear), y su edad promedio supera los 86 años. Esta conmemoración puede ser la última en contar con una presencia numerosa de ellos.

La Cúpula de la Bomba Atómica se ve desde arriba en el Parque Conmemorativo de la Paz en Hiroshima. Foto: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Japón, dividido entre el pasado y el presente

El primer ministro Shigeru Ishiba reafirmó en su discurso los tres principios no nucleares del país: no poseer, no fabricar ni permitir armas nucleares. Japón, sin embargo, no ha firmado el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares adoptado por la ONU en 2017, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones civiles y activistas.

Se liberan palomas durante la Ceremonia Conmemorativa de la Paz por el 80 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima en el Parque Conmemorativo de la Paz en Hiroshima. Foto: EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN

La ceremonia estuvo marcada además por el recuerdo del Premio Nobel de la Paz 2024, otorgado a la organización japonesa Nihon Hidankyo, que representa a los hibakusha y lucha desde hace décadas por la abolición total del arsenal atómico en el mundo.

