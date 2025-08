Silvana Torres asesinó a su bebé para vengarse de él, asegura el padre de Antonella

Juan Camilo López, padre de la bebé Antonella, quien fue asesinada por su madre, Silvana Torres, rompió el silencio sobre el crimen de su hija, ocurrido en Manizales, Colombia, el pasado 26 de julio. Silvana, de 19 años, supuestamente cometió el asesinato de su hija después de haber cortado con su pareja sentimental, quien no es el padre de la menor.

"Ella sabía que lo único que me mataría era mi hija y lo hizo", declaró Juan Camilo, padre de la pequeña Antonella, quien relató que durante su noviazgo las cosas iban bien con Silvana. "Al principio todo era bonito, pero con los años fue distinto. Yo traté de mantenernos como familia, sobre todo por Antonella. Incluso vendí mi moto para hacerle un baby shower inolvidable. Caminaba desde el Sena para llevarle dinero para sus pasajes y sus vitaminas”, recordó Juan.

Silvana tiene 19 años y asesinó a su bebé

Tras el nacimiento de la bebé Antonella, Juan admite que la relación con Silvana cambió hasta el punto de separarse por conflictos y manipulación. Después de haberse separado, se sabe que la madre de la niña rehizo su vida con otro hombre, del que hasta el momento no se tiene mucha información, pero que al terminar con este segundo sujeto, ella decidió matar a la bebé.

"Me presumía a otros hombres, solo para afectarme", dice el padre de Antonella sobre Silvana Torres

"Ella sabía lo importante que era Antonella para mí. Me decía cosas hirientes, me presumía a otros hombres, solo para afectarme. Pero yo aguantaba todo por mi hija", relató Juan Camilo al diario La Patria, al que también dijo que sólo buscaba tener el mayor número de videollamadas posibles con la bebé, pues casi no podí allevarla con su familia, debido a que Silvana no se lo permitía.

En medio de esos conflictos sentimentales fue que el pasado 26 de julio, la madre de Silvana, Magola Valencia, encontró a su hija con cortaduras en el cuerpo y un cuchillo a su alrededor. Con esa arma punzocortante fue que la joven acabó con la vida de su bebé, Antonella, momentos antes.

Los vecinos del lugar en donde Silvana vivía con Antonella escucharon gritos y golpes, por lo que se alertaron. Sin embargo, cuando supieron lo que había hecho la madre de la bebé, intentaron lincharla, lo cual finalmente no ocurrió deido a la intervención de la madre de ella y a la policía.