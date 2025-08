Mueren cuatro médicos tras estrellarse en una avioneta en Arizona; se dirigían a atender a un paciente

uD835uDDE6uD835uDE01uD835uDDEEuD835uDE01uD835uDDF2uD835uDDFAuD835uDDF2uD835uDDFBuD835uDE01 uD835uDDF3uD835uDDFFuD835uDDFCuD835uDDFA uD835uDDE1uD835uDDEEuD835uDE03uD835uDDEEuD835uDDF7uD835uDDFC uD835uDDE1uD835uDDEEuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDDFCuD835uDDFB uD835uDDE3uD835uDDFFuD835uDDF2uD835uDE00uD835uDDF6uD835uDDF1uD835uDDF2uD835uDDFBuD835uDE01 uD835uDDD5uD835uDE02uD835uDE02 uD835uDDE1uD835uDE06uD835uDDF4uD835uDDFFuD835uDDF2uD835uDDFB uD835uDDFCuD835uDDFB uD835uDE01uD835uDDF5uD835uDDF2 uD835uDDD6uD835uDDF5uD835uDDF6uD835uDDFBuD835uDDF9uD835uDDF2 uD835uDDE3uD835uDDF9uD835uDDEEuD835uDDFBuD835uDDF2 uD835uDDD6uD835uDDFFuD835uDDEEuD835uDE00uD835uDDF5



I am heartbroken to learn of the tragic plane crash near the Chinle Airport, which claimed the lives of four medical personnel who were… pic.twitter.com/KhhWbvYHOn