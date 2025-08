Influencer se fractura la columna vertebral por arriesgado reto viral inspirado en Nicky Minaj | VIDEO FUERTE

En las últimas semanas el llamado Stiletto Challenge ha tomado una gran popularidad en plataformas digitales, sin embargo, dicho reto viral inspirado en Nicky Minaj ya resultó ser sumamente peligroso pues una influencer de origen ruso llamada Mariana Barutkina se fracturó la columna mientras intentaba sumarse a la referida tendencia, por lo que el video de su aparatoso accidente ya le está dando la vuelta al mundo y su caso ha originado todo tipo de opiniones al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el Stiletto Challenge se inspiró en un video musical de Nicki Minaj (High School), el cual, fue lanzado hace más de una década y en él la cantante nacida en Trinidad y Tobago aparece realizando una complicada pose junto a una piscina, en la cual, se le puede ver en posición de cuclillas usando unos tacones de aguja sumamente altos, no obstante, para hacer más complicada la postura, se mostró cruzando una de sus piernas, no obstante, en plataformas digitales decenas de creadoras de contenido se han sumado a esta tendencia, pero para agregarle un grado de dificultad mayor han realizado este reto sobre ladrillos, pequeñas latas u otras estructuras elevadas, lo cual, resulta sumamente peligroso.

Esta es la pose de Nicki Minaj que inspiró el Stiletto Challenge. Foto: YT: Nicki Minaj

Así fue el momento exacto en el que la influencer Mariana Barutkina se fracturó la espalda en pleno Stiletto Challenge

Fue a través de sus propias redes sociales donde Mariana Barutkina dio a conocer el video del momento exacto en el que se fracturó la columna vertebral realizando el Stiletto Challenge, el cual, pretendía realizar sobre una lata metálica colocada sobre una olla metálica y dichos elementos estaban colocados encima una barra de cocina, por lo que resbaló y cayó de espaldas contra el suelo desde una altura aproximada de al menos 1.30 metros.

uD83DuDEA8 Influencer :

Porque esta influencer llamada Mariana Barutkina se hizo viral tras romperse la espina dorsal por hacer el Stiletto Challenge.

uD83DuDC80

Se cayó desde su barra de cocina cuando intentó posar como #NickiMinaj.

uD83DuDE31

Lo que hacen los urgidos de likes y atención.

uD83EuDD21#RT… pic.twitter.com/528ZBoIRRy — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) August 5, 2025

Mariana Barutkina señaló que tras esta fuerte caída se fracturó una vértebra de la columna vertebral, sin embargo, señaló que, por fortuna, la lesión no es grave, aunque tendrá que ser muy cuidadosa en su recuperación, asimismo, señaló que este accidente ocurrió justo cuando se encontraba retomando su actividad en plataformas digitales, pues estuvo dos meses inactiva tras haber dado a luz.

Mariana Barutkina señaló que su fractura no es tan grave y que ya se encuentra en recuperación. Foto: IG: mariana_vasiuc

Por otra parte, la influencer rusa también señaló que actualmente cuenta con la ayuda de dos niñeras para cuidar a su bebé pues su lesión le imposibilitará realizar distintas tareas, incluyendo cargar a su bebé, no obstante, señaló que no todo ha sido malo pues a raíz de este desafortunado accidente su fama se disparó alrededor de todo el mundo y aunque aseguró que no pretende dar entrevista a medios para ahondar sobre su accidente agradeció por la preocupación que ha generado su estado de salud y reiteró que se encuentra fuera de peligro.