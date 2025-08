"El Chapo" acusa en carta que le impiden comunicarse con su abogado: "disculpe que lo moleste"

Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa denunció a través de una carta que lleva semanas sin poder comunicarse con su defensa, no ha recibido cartas o visitas desde hace 10 meses a la prisión ADF Florence.

La carta escrita a mano fue realizada el 15 de julio de este 2025, aunque recién revelaron el contenido exacto, el capo mexicano la dirige al Juez. Brian Cogan quien ha llevado su caso y la mayor parte de "Los Juicios del Narco". El sello de Brooklyn es de este 5 de agosto.

En la primera parte del texto denuncia que han pasado alrededor de 10 meses en que le han negado las cartas que le envió su defensa, Israel José Encinosa, así como visitas para revisar su caso. Anteriormente se había pronunciado por las medidas de seguridad que implicaban su encierro, sin poder salir al Sol.

“(...) hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió el abogado Encinosa, el abogado tiene alrededor de 10 meses batallando que le autorice el gobierno poder visitarme hablar por teléfono” detalla el capo acusado de 5 cargos en Estados Unidos.