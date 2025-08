Rehén israelí súplica tregua en video difundido por Hamás: “Siento que fui abandonado”

El grupo Hamás ha publicado un video de un rehén israelí identificado como Evyatar David, de 24 años, en el que se ve visiblemente desnutrido, inmerso en la tarea de cavar lo que él mismo describe como "su propia tumba" dentro de un túnel subterráneo en la Franja de Gaza. Con una voz débil y desesperada, David dice:

Las Brigadas Al Qasam, el ala militar de Hamás, han difundido este video acompañándolo de un mensaje explícito: "Sólo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida".

En las imágenes se aprecian las condiciones de cautiverio de David; se le ve mostrando un calendario rudimentario donde lleva un registro de sus escasas ingestas de alimento, intercalando días de lentejas o judías con periodos prolongados de ayuno forzado, en un momento especialmente desolador, David es filmado comiendo directamente de una lata de legumbres, afirmando con resignación:

En un momento, David se dirige directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresando un profundo sentimiento de abandono y desesperación:

"Siento que he sido abandonado. Como primer ministro de mi Gobierno tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros. [...] Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira".