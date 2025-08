Ed Gonzalez, el sheriff de origen migrante que desafía al ICE, a Greg Abbott y dice NO a las redadas

Ed Gonzalez es el actual sheriff del condado de Harris en Texas, Estados Unidos, estado que es gobernado por Greg Abbott, político que ha estado involucrado en polémicas al instaurar la Ley SB 8 en contra de los migrantes, hecho que le valió ser criticado por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por promover “algo inhumano impulsado por la política”.

Al ser la máxima autoridad en el condado de Harris, Ed Gonzalez, hijo de padres migrantes, debe cumplir con lo que dicta la Ley del Senado 8 (SB 8), la cual obliga al sheriff a colaborar directamente y de manera activa con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para capturar y deportar a los inmigrantes ilegales.

Empero, para Ed Gonzalez no es su prioridad salir a las calles para ‘cazar’ a los migrantes indocumentados a diferencia de los que hacen los agentes del ICE bajo la instrucción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump desde que comenzó con su segunda administración en enero de este año.

Ed Gonzalez evita participar en los operativos del ICE

La cooperación con el ICE se mantiene con un enfoque restrictivo en el momento de actuar, señaló Ed Gonzalez citado por Univisión, tras afirmar que el personal a su cargo queda al margen de participar en los operativos en las calles que hace el Servicio de Inmigración.

La acción de la oficina del Sheriff comandada por Gonzalez se realiza exclusivamente cuando alguna persona es detenida y llega a la cárcel, dijo, y agregó que el ICE interviene solo cuando la persona detenida tiene antecedentes penales u órdenes de aprehensión, acotó.

Ed González desafía al ICE y al gobernador de Texas, Greg Abbott. Foto: IG / Ed Gonzalez

En ese sentido, Ed Gonzalez precisó que los policías de la Oficina del Sheriff no llevan a cabo arrestos migratorios preventivos en la calles, y solo colaboran con el ICE en la vía carcelaria como lo describió, y no en el resto de las vías que la normativa de la Ley SB 8 obliga a trabajar juntos.

Al respecto, el sheriff Gonzalez afirmó que la Ley SB 8 no altera de forma sustancial su operación. “¿Qué cambiaría para nosotros si ya estamos cooperando? No cambiaría realmente nada”, dijo en un mensaje dirigido a los legisladores.

Migrantes viven aterrados y encerrados en su hogares en Estados Unidos

Desde hace más de un mes, Alberto vive encerrado en el pequeño cuarto que alquila en Los Ángeles. Por miedo a encontrarse con los agentes de migración, ni siquiera ha salido a hacer las compras. "Es terrible", suspira este salvadoreño de 60 años, sin visa para permanecer en Estados Unidos. "Es un encierro que no se lo deseo a nadie".

Para sobrevivir, el hombre se apoya en una organización que le lleva alimentos dos veces por semana. "Me ayuda muchísimo, porque si no tengo esto… ¿cómo voy a comer? No tengo trabajo", dice Alberto, quien por temor se identifica con un seudónimo.

En la arremetida anti-inmigración de comienzos de junio en Los Ángeles cientos de personas, en su mayoría latinos, fueron detenidas en las calles, o en lugares de trabajo como autolavados, ferreterías y fincas agrícolas.

El sheriff Ed Gonzalez no participa en las redadas contra migrantes. Foto: IG / Ed Gonzalez

Trump regresó a la Casa Blanca gracias, en parte, a su discurso en contra de la inmigración. Pero su ofensiva en Los Ángeles, donde hay cientos de miles de trabajadores indocumentados, sorprendió a la ciudad. El miedo a las redadas en los lugares de trabajo o en las paradas de autobús se expandió.

En junio, el uso del sistema de transporte público cayó 13.5% en comparación con el mes previo. "Cuando manejas en ciertos vecindarios, a veces parece como un pueblo fantasma", describió Norma Fajardo, de CLEAN, una oenegé que agrupa a trabajadores de autolavados citada por AFP.

El grupo, junto con otras organizaciones, ayuda con donaciones de comida a aquellos que se escondieron en sus casas. "Esto es muy necesario", refirió Fajardo, una estadounidense de 37 años que considera la situación como "muy triste e indignante".

"La gente debería poder ir a su trabajo sin temor a ser secuestrada", sostiene. En junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestó a más de 2,200 personas en el área de Los Ángeles, de acuerdo con documentos analizados por la agencia. Un 60% de ellos no tenía antecedentes penales.