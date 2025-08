Buitre choca contra un avión y provoca aterrizaje de emergencia en Madrid; "no podíamos respirar" | VIDEO

Un buen susto se llevaron los pasajeros del vuelo IB579 que partiría de Madrid con rumbo a París este domingo 3 de agosto, cuando repentinamente el avión dio media vuelta apenas despegó, luego de chocar contra un buitre y causar daños considerables a la aeronave, provocando que ésta aterrizara de emergencia.

Aunque no hubo heridos, de acuerdo a los reportes de las autoridades, un pasajero se animó a grabar lo que ocurría al interior del avión, pues la cabina se llenó de humo luego del choque accidental contra este pájaro.

Vuelo Iberia 579 Madrid-París, tuvimos que volver a Barajas a aterrizaje de emergencia, todo salió bien, al parecer, chocamos un ave.

Incluso, en el nerviosismo y la confusión, el pasajero subió tan rápido el video a su cuenta de X, que la escritura contagia la premura con la que redactó el mensaje, para hacer saber que este accidente había ocurrido hace poco tiempo.

Así quedó el avión tras el choque contra un buitre | Crédito: Iván Castro

¿Qué sucedió con el choque de un buitre contra un vuelo en aeropuerto de Madrid?

De acuerdo a lo reportado por medios locales, un buitre impactó contra el morro de un avión, es decir, contra su parte delantera, también conocida como nariz o cabina de vuelo. En esta sección del avión se encuentra la cabina de mando, donde los pilotos operan los controles de la aeronave.

El buitre chocó accidentalmente en contra de esta cabina ocasionando graves daños y provocando que el avión, cuyo despegue había ocurrido unos minutos antes, se devolviera para el aeropuerto de Barajas, en Madrid, provocando un aterrizaje de emergencia. El piloto consiguió regresar sin ningún contratiempo y sin que hubiera heridos en este aterrizaje.

Durante estos eventos, uno de los pasajeros grabó lo que estaba ocurriendo y lo subió a su cuenta de X, red social en donde también los Controladores Aéreos de España informaron cómo ocurrió todo. "Nos comunica impacto con ave. Solicitan regresar a Barajas de emergencia".

En las imágenes que compartió el usuario arrobado como @Giancarlo_Sndvl, se ve cómo él se encuentra con la mascarilla puesta, con humo a su alrededor y se escucha a un bebé llorar.

#IncidenteAéreo hoy de un #Airbus #A321 - 253NY XLR (EC-OOJ) de #Iberia, vuelo #IB579. Sufrió grave impacto de pájaro en despegue desde Aeropuerto #Madrid #Barajas Adolfo Suárez (MAD), #España uD83CuDDEAuD83CuDDE6. Retornó a MAD con total seguridad. Daños materiales notables. Sin heridos. 03-08-25 pic.twitter.com/Ul7SJP0xt8 — Iván Castro Palacios (@ivancp25) August 3, 2025

"No podíamos respirar"

En un segundo video que compartió este usuario de X, refiere que los pasajeros fueron reubicados. "Iberia nos reubicó en otro vuelo. Empecé a grabar porque yo veré cómo distraigo mis ataques de pánico. Necesitaba calmarme de alguna forma, no podía respirar bien. Nadie sabía qué hacer porque empezaron a arder los ojos, ardía la nariz, no se podía respirar, todo el mundo comenzó a sacar las mascarillas, no somos expertos en siniestros aéreos, primera vez que me pasa algo así".

Agregó que las manos le temblaban cuando subía el video, por lo que lo hizo con faltas de ortografía: "La ortografía sí, me seguían temblando las manos cuando comencé a subir el video; nos tocó esperar media hora dentro del avión sin aire acondicionado ni nada, a que nos recogiera un shuttle, estoy cansado".

El usuario aseguró que la gente se quejó de que grababa en un momento complicado, sin embargo él refirió que así calmó un poco su ansiedad, además de que al momento del despegue, estaba realizando algunas fotografías con el móvil, por lo que lo tenía más a la mano.