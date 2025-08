Argentina: alquiló su departamento por Airbnb y la huésped metió a 10 hombres en plena madrugada

Airbnb es una plataforma ideal para aquellas personas que buscan alojamiento con anfitriones que ofrecen sus propiedades para estancias cortas. Allí se pueden encontrar desde habitaciones privadas hasta casas enteras, gestionando reservas a través de la plataforma. Lo cierto es que el encargado de reservar debe someterse a diversas normas propuestas por el dueño del edificio.

En esta ocasión toca hablar acerca de un incidente producido en Argentina, más precisamente en el vecindario de Villa Crespo, en la capital del país. El testimonio lo dio un administrador de propiedades de Tantors Homes en TikTok, donde suele compartir consejos y advertencias sobre el negocio de Airbnb. En esta ocasión, relató con lujo de detalles lo que vivió al alquilarle un departamento a una mujer que terminó trayendo a diez hombres durante una sola noche.

“Una mina me metió diez tipos en el departamento”, comienza el anfitrión de Argentina. Según explicó, la reserva parecía habitual: “Aparece una chica en la puerta... pero cuando la veo, me doy cuenta de que estaba en una actitud como con miedo, dudaba”. Durante la entrega, notó varios gestos que lo pusieron en alerta: “Salimos al balcón, que da a la cancha de Atlanta, y me dice ‘ah, la cancha de Boca’. Ahí ya dije... no, acá hay algo que no va”, revela el administrador.

El episodio más crítico ocurrió en la madrugada del domingo: “Me llega una notificación de las cámaras diciendo que había ingresado más gente. Bajo y sube con dos tipos más, después cuatro más, así hasta meter diez tipos en el departamento”, explicó el influencer de propiedades, dejando expuesto que el alquiler era para dos personas como máximo.

El anfitrión se dirigió al lugar y, según contó, cuando llegó, la mayoría ya se había ido: “Duraron una hora... la juventud anda muy rápido últimamente”, ironizó. Además, reveló que al tocar la puerta, solo quedaba un hombre con la huésped: “Le hablé bien, pero le dije que se tenía que retirar. La chica entendió. No saben la cara que tenía...”

¿Hubo delito de la huésped? La aclaración del anfitrión de Airbnb

El administrador aclara que en ningún momento se detectó un delito, pero sí una violación clara a las normas de la plataforma: “Alquilo para uno, entra uno. No entra la abuela, los tíos ni tus diez novios de la primaria”.

Airbnb. Foto: iStock

Ante la pregunta sobre por qué no llamó a la policía, explicó: “Si no hay un delito, ¿para qué voy a llamar a la policía? Si lo puedo manejar yo, lo manejo. Si no lo puedo manejar, doy competencia a la autoridad”, sentencia.