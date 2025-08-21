Una discusión, una patada y una ventana, las claves del caso de Arya, la niña de 12 años que murió en una pijamada

Una niña de tan solo 12 años de edad llamada Arya LeBeau falleció de forma trágica en Southbridge, Massachusetts (Estados Unidos) tras asistir a una pijamada en la que cayó de cabeza desde un tercer piso y aunque este lamentable episodio ocurrió hace tres meses, recientemente el caso volvió a tomar relevancia debido a que la abuela de la menor reveló como es que su nieta habría perdido la vida, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que se sabe al respecto.

Charlene Cabrera, la madre de Arya, señaló que toda esta pesadilla comenzó el viernes 23 de mayo cuando acudió a dejar a su hija a la casa de una de sus amigas y señaló que, hasta donde ella sabía, los padres de la niña anfitriona estarían supervisando la reunión, lo cual, no ocurrió, pero se enteró de este dato hasta después de la tragedia.

Arya fue a una pijamada y ya nunca regresó a su casa, murió tras caer desde un tercer piso. Foto: www.belangerfuneralhome.com

La madre de Arya señaló que, la noche transcurría con normalidad hasta que una llamada de la policía la despertó y le informaron que su hija se encontraba herida de gravedad debido a que cayó desde la ventana desde un tercer piso, por lo que de inmediato se dirigió a la casa donde la dejó horas antes y fue hasta ese momento cuando se enteró que la pijamada se realizó sin la supervisión de adultos.

Según los reportes policiacos, Arya cayó de cabeza desde el tercer piso del complejo residencial donde se encontraba por lo que quedó gravemente herida y una vez que arribaron los servicios de emergencia la trasladaron a un hospital cercano para que pudiera recibir atención médica especializada, no obstante, las lesiones que sufrió fueron letales y horas más tarde se confirmó su deceso.

Abuela de Arya revela el posible motivo por el que se originó la mortal caída de su nieta

Pese a que el Departamento de Policía de Southbridge y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Worcester siguen realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido con Arya LeBeau, la abuela de la menor, Dimas Cabrera, reveló en sus redes sociales que una niña que asistió a la fatal pijamada le proporcionó información sumamente delicada sobre el accidente que terminó con la vida de su nieta.

Según la información difundida por Dimas Cabrera, su nieta Arya y otra niña, cuya identidad no fue revelada, discutieron por una rebanada de pizza, no obstante, la situación escaló rápidamente y la otra menor le propinó una patada a Arya, quien por el impacto dio unos pasos hacia atrás y chocó contra una pared donde había una ventana abierta, por la cual, cayó de cabeza desde una altura de aproximadamente seis metros.

La muerte de Arya sigue bajo investigación. Foto: FB: NBC 10 Boston / www.belangerfuneralhome.com

Como se dijo antes, se sabe que las autoridades de Southbridge, Massachusetts siguen realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido con Arya LeBeau y poder deslindar responsabilidades en caso de ser necesario, además, la familia de la niña de 12 años se ha mantenido atento a las diligencias pues han manifestado en distintas ocasiones que no pretenden que lo sucedido con la menor se quede en la impunidad.