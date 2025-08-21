Trump contraataca: 3,000 choferes son despedidos por no hablar en inglés

La política migratoria de Donald Trump sigue escalando y en esta ocasión fue en contra de al menos unos 3,000 choferes de vehículos comerciales que no aprobaron los exámenes obligatorios de inglés, situación que los llevó a ser despedidos de sus funciones con el objetivo de garantizar la seguridad vial.

La medida fue aprobada por las asociaciones de camioneros en Estados Unidos, ya que destacaron que la normativa asegura mejorar la seguridad vial para que los choferes puedan leer las señales de tránsito, sobre todo los anuncios que advierten sobre el tránsito lento o las condiciones peligrosas que hay en las carreteras, según información de USA Today.

A la aplicación de la normativa se suma una preocupación por parte de los críticos de la política contra migrantes del magnate neoyorquino, ya que consideran que hay una gran posibilidad de que la policía aplique perfiles raciales de manera indebida contra los migrantes que laboran como camioneros.

Un chofer que chocó y reprobó su examen de inglés aviva el debate

El debate sobre los conductores de vehículos comerciales que no saben hablar en inglés es avivado por el caso de Harjinder Singh, un migrante de la India con licencia de manejo que fue acusado de provocar un accidente al dar una vuelta no permitida en U, movimiento que lo hizo estrellarse contra una minivan.

Los camioneros deben saber inglés para manejar en Estados Unidos. Foto: Freepik

Al ser detenido y sometido al examen en inglés por ser extranjero, Singh no pasó la prueba por lo cual fue señalado como un inmigrante ilegal por funcionarios federales que afirmaron que no debería haber tenido la licencia de manejo por el riesgo que representa no saber el idioma inglés para atender los señalamientos de tránsito.

Hasta el momento, son cinco estados de la Unión Americana que concentran el mayor número de choferes de vehículos comerciales que han sido retirados de las carreteras del país, al no saber hablar, leer ni escribir en inglés, lo que los hace un peligro para la vialidad. Dichos estados son:

Texas. Tennessee. Wyoming. Iowa. Arizona.

¿Qué dice la ley sobre los conductores que no saben hablar en inglés en Estados Unidos?

En Estados Unidos, de acuerdo con las leyes federales, un conductor que no lea o hable en inglés y por consiguiente no pueda comprender las señales de tránsito no está calificado para conducir un vehículo comercial. Al respecto, el secretario de Transporte de aquel país, Sean Duffy, aseveró que dicha norma de sentido común nunca debió abandonarse.

En algunas entidades de Estados Unidos se les permite a los choferes que puedan realizar la parte escrita del examen en inglés para que sean acreedores a obtener la Licencia de Conducir Comercial en inglés o español. Los camioneros deben demostrar también el dominio del inglés escrito y oral cuando realizan el examen práctico.

Trump arremete en su política migratoria ahora con los camioneros. Foto: AFP

Cuando los conductores de vehículos comerciales salen a carretera, deben hablar y leer en inglés para cada interacción que tienen en las paradas de tráfico y en los controles en las estaciones de pesaje; no obstante, durante la presidencia de Barak Obama, la aplicación de la norma del dominio del idioma fue suspendida en 2016.

Por lo anterior, el pasado 25 de junio de este año, la Casa Blanca revocó la decisión para exigir a los choferes que hablen con los inspectores sin utilizar aplicaciones en teléfonos celulares y sin usar traductores. El despido de los conductores de vehículos comerciales se ha agudizado en los últimos dos meses con las duras medidas de la administración de Trump que aplica a nivel nacional.

Sin embargo, la norma para los camioneros aplica para los conductores mexicanos y canadienses que son autorizados para conducir en Estados Unidos, toda vez que el presidente Donald Trump declaró el inglés como el único idioma oficial en el país.