Golpea a conductora de televisión hasta tirarla al piso durante una transmisión en vivo: IMÁGENES IMPACTANTES

Un brutal ataque quedó registrado por las cámaras de televisión durante una transmisión en vivo, cuando un hombre acudió a agredir a la conductora de televisión, el camarógrafo tuvo que intervenir para detener la agresión, este indignante hecho ocurrió en la ciudad de Orura en Bolivia.

En el video compartido por la cuenta de X @Canal_BoliviaTV, se observa como la conductora se encuentra transmitiendo en vivo desde un set de grabación, está sentada, con un teléfono celular enfrente y un micrófono, cuando un hombre irrumpe ante las cámaras y comienza a darle de puñetazos en la cabeza y el rostro mientras ella trata de cubrirse.

El agresor golpeó tantas veces y con tanta fuerza a la mujer que la hizo caer al piso, en ese momento se ve como uno de los camarógrafos interviene para detener la indignante agresión mientras el atacante trata de oponerse y seguir agrediendo, finalmente el integrante del staff logra alejarlo de la víctima.

En #Oruro, una periodista fue agredida brutalmente en su fuente laboral mientras transmitía un programa en directo. Actualmente, el agresor se encuentra detenido mientras la Policía ya inició las investigaciones.

En la grabación se ve como la mujer visiblemente adolorida y conmocionada logra levantarse del suelo apoyándose en la pared, mientras su agresor sigue forcejeando con su compañero para liberarse e intentar agredirla nuevamente.

En otra parte del video se observa la cara del agresor y se ve como finalmente se encuentra detenido por las autoridades, aparece esposado y arriba de un vehículo oficial de la policía; el medio Red Uno Bolivia, señala que la mujer habría metido la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La mujer relató que el sujeto la acosaba, la había ido a visitar anteriormente y hasta le llevaba flores y la amenazó con quitarle la vida.