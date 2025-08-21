Gabriela Nicole festejó su cumpleaños con las chicas que la asesinaron en una fiesta trampa

La sociedad de Puerto Rico se encuentra en completa indignación ante el feminicidio en contra de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, quien fue asesinada de 8 puñaladas al terminar una fiesta en la que seis adolescentes planearon ponerle una trampa para atacarla con un arma blanca el pasado 11 de agosto en el municipio de Aibonito.

En medio de la consternación la familia de la víctima ha revelado detalles que han ayudado a que las autoridades establezcan un móvil, así como posibles sanciones en contra de las agresoras, cuatro de las cuales son menores de edad, dos tienen 20 años y la madre de la posible homicida material.

Las detenidas por el caso de Gabriella Nicole son madre e hija

El Departamento de Justicia de Puerto Rico realizó dos detenciones ayer, como parte de las investigaciones del feminicidio de Gabriela Nicole. Hay dos aprehendidas, quienes poseen los mismos cargos: asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas de ese país.

Las dos detenidas son madre e hija y fueron identificadas por las autoridades como Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija menor, Anthoneishka Avilés Cabrera, de 17 años, quien pese a su edad será juzgada como adulto, debido al cargo de homicidio que se le imputa. La chica es la posible autora material de apuñalar en 8 ocasiones a Gabriela Nicole.

Anthoneishka Avilés Cabrera y otras cinco adolescentes planearon asistir a una fiesta de fin de verano en Aibonito, a la que también acudió la víctima. Sin embargo, Gabriela Nicole acudió con su madre, por lo que las jóvenes retuvieron a la señora y apuñalaron a un amigo de la joven para que no pudieran defenderla mientras la apuñalaban.

Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole, es testigo directo de la agresión y declaró que las chicas y la madre de una de ella, Elvira, la mantuvieron retenida. “Llegó el día que no quería que llegará amor mío, solo digo que tengo mi corazón hecho pedazos no me salen las palabras. Te amo y te amaré toda mi vida mi pequeña princesa mamita te está sufriendo tanto”, escribió Lisandra en su perfil de Facebook.