Cabello corte, uniforme limpio y con saludo, nuevas reglas obligatorias para el regreso a clases

El Ministerio de Educación de El Salvador informó nuevas medidas disciplinarias para estudiantes adscritos a instituciones educativas públicas, con el propósito de fortalecer el orden y la correcta presentación personal dentro los planteles, según mencionó la ministra de Educación, Karla Trigueros.

El comunicado fue destinado para todas las escuelas públicas del país salvadoreño, por lo que deberán supervisar todos los días hábiles la presentación de los alumnos previo a su ingreso a los portones, y entre las medidas que más han captado la atención han sido el corte de cabello "adecuado" y el uniforme limpio o el saludo respetuoso en la entrada.

El comunicado advierte que los directores y directoras serán los principales responsables de llevar a cabo estas medidas disciplinarias en en respuesta a su rol como modelos de orden para el cuerpo estudiantil, docente y personal administrativo.

Este día envié este memorándum para todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional, para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para nuestros estudiantes.



Las medidas serán efectivas a partir de este miércoles 20 de agosto.

¿Cuáles son las nuevas reglas?

Trigueros advirtió que cualquier omisión será considerada una falta grave administrativa, lo que podría derivar en sanciones para el personal escolar.

Estas medidas se aplicaron desde el pasado miércoles, 20 de agosto, por lo que los directores recibirán todos los días a los estudiantes en los portones de ingreso a la hora de entrada, supervisando las siguientes medidas:

Uniforme limpio y ordenado

Corte de Cabello adecuado

Presentación correcta

Ingreso en orden con saludo respetuoso

Padres de familia expresaron su preocupación ante el Ministerio de Educación y cuestionaron a las autoridades salvadoreños sobre las posibles sanciones que podrían recibir sus hijos menores de edad. "Mi hija no va a recibir ese adoctrinamiento, yo voy a denunciar cualquier abuso de poder hasta de los militares en la escuela donde estudia mi hija", reaccionó Jesús Arévalo, padre de familia.

Eligen a Karla Trigueros como ministra de Educación en El Salvador

FOTO: Karla Trigueros

Cabe mencionar que la ministra de Educación, Karla Edith Trigueros, fue capitana del Ejército de El Salvador y médica de profesión, y entró como funcionaria de educación el pasado 14 de agosto. Su labor como funcionaria destacó durante la pandemia del coronavirus, cuando fue encargada de la logística del Plan Nacional de Vacunación.

