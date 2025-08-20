Trump critica a museos por hablar de lo mala que es la esclavitud: “No vamos a permitir que esto suceda”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el Instituto Smithsonian, uno de los principales complejos de museos y centros de investigación del país, por lo que calificó como un enfoque excesivo en aspectos negativos de la historia estadounidense, por ejemplo, “lo mala que fue la esclavitud”.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump anunció que giró instrucciones a sus abogados para iniciar una revisión de los museos, siguiendo un enfoque similar al que aplicó con colegios y universidades, donde amenazó con recortar fondos federales para imponer sus demandas.

"El Smithsonian está FUERA DE CONTROL, donde todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo mala que fue la esclavitud y lo infructuosos que han sido los oprimidos. Nada sobre el éxito, nada sobre la brillantez, nada sobre el futuro", escribió Trump.

Investigan la muerte de un diputado de 30 años dentro del Parlamento donde ocupaba un escaño

El presidente agregó “no vamos a permitir que esto suceda”, al tiempo que expresó su intención de “expulsar a los woke” del Smithsonian y prometió no permitir que los museos sigan promoviendo lo que él considera una narrativa negativa sobre la historia estadounidense.

El Instituto Smithsonian, fundado en 1846 y compuesto por 21 museos, galerías y el Zoológico Nacional, recibe la mayor parte de su financiación del Congreso de Estados Unidos, aunque opera de manera independiente en sus decisiones.

La institución, con la mayoría de sus sedes en Washington, D.C., donde se encuentra la Casa Blanca, no ha emitido comentarios inmediatos sobre las declaraciones de Trump.

Sin embargo, la Casa Blanca confirmó la semana pasada que liderará una revisión interna de algunos museos Smithsonian, luego de que el presidente acusara a la institución de difundir una “ideología antiamericana”.

Las críticas de Trump han generado preocupación entre defensores de los derechos civiles, quienes consideran que estas acciones buscan minimizar el reconocimiento de episodios clave de la historia estadounidense, como la esclavitud.







El movimiento Black Lives Matter respondió en la plataforma X, afirmando que las declaraciones de Trump reflejan un intento de encerrar al país en un “cuento de hadas” que niega las atrocidades del pasado.

“Pretender que la esclavitud no fue un crimen horrendo es un insulto a la verdad y a la memoria de millones”, señaló el grupo.

La estrategia de Trump no es nueva. En los últimos meses, su administración ha presionado a instituciones educativas, amenazando con recortar fondos federales a universidades que no cumplan con sus exigencias.

Ejemplo de ello son los acuerdos alcanzados con la Universidad de Columbia, que pagó 221 millones de dólares, y la Universidad de Brown, que aceptó desembolsar 50 millones, tras investigaciones del gobierno. Las negociaciones con la Universidad de Harvard aún están en curso.

La postura de Trump se suma a otras políticas impulsadas por su administración contra lo que él denomina “woke”, un término que utiliza para criticar iniciativas relacionadas con la diversidad, la equidad, las políticas transgénero y los programas climáticos.