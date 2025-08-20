Sin motivo, adulto mayor apuñala a dos personas en una terminal de autobuses | VIDEO del ataque

Un video protagonizado por un adulto mayor ha causado revuelo en redes sociales, al mostrar el momento exacto en que el hombre, sin motivo aparente, ataca con un arma blanca y apuñala a plena luz del día a dos personas en una terminal de autobuses, generando temor entre los usuarios y personal que labora en el lugar.

En la grabación, que dura más de un minuto, se puede observar al hombre de la tercera edad que se acerca a la entrada de la terminal de autobuses en Bógota, Colombia, y ataca con el cuchillo a un joven que observa su celular, apuñalándolo a la altura del pecho. Afortunadamente la víctima logra alejarse de su atacante.

Instantes después agrede a un segundo hombre enterrándole el cuchillo a la atura del abdomen, pero éste también logra zafarse y retirarse del lugar, es en ese momento que el adulto mayor comienza a apuñalarse el estómago, autolesionándose en al menos dos ocasiones.

El hombre de la tercera edad agrede a un segundo hombre enterrándole el cuchillo a la atura del abdomen. Créditos: @ActualidaViral

Adulto mayor permanece bajo custodia de la Policía Nacional

Sangrando, el atacante ingresa a la terminal para seguir atacando a las personas, pero un oficial que ya había sido alertado le cae por la espalda para intentar desarmar al adulto mayor. Un ciudadano que se encontraba viendo el forcejeo, auxilió al para entre los dos someter al atacante.

Segundos después llegan más policías para apoya en la detención del atacante.

Tras el incidente en la alcaldía de Bógota informó que la agresión con arma blanca se registró en la zona de descensos de la Terminal Salitre, el 17 de agosto, a las 13:35 horas. Agregó que de acuerdo con la investigación preliminar, el hombre de la tercera edad atacó a dos viajeros en el área de taxis y posteriormente se autolesionó con la misma arma.

Indicó que gracias a la rápida intervención de los miembros de la estación de Policía y del personal operativo de la Terminal de Bogotá, la situación fue controlada rápidamente. Señaló que uno de los heridos fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Occidente, donde recibe atención médica y se le da seguimiento a la evolución del estado de salud de los afectados.

Finalmente se dio a conocer que el agresor también recibió atención médica por las heridas que él solito se ocasionó y permanece bajo custodia de la Policía Nacional.