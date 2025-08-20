Sentencian a sujeto por gastar más de 2.7 millones de pesos en tarjetas de Pokémon con el dinero de su patrón

Quería tenerlos a todos, pero la Policía lo detuvo antes: un sujeto gastó más de 2.6 millones de pesos en tarjetas de Pokémon, por lo que fue acusado de gran fraude bancario en Estados Unidos.

Mitch William Gross, de 34 años de edad, compró tarjetas de Pokémon y otras relacionadas con juegos, causando un desfalco en la empresa donde laboraba de 146 mil dólares, alrededor de 2 millones 740 mil pesos.

Este fraude fue cometido durante solo un año. Las extrañas transacciones relacionadas con tarjetas de juego llamó la atención del FBI y del Departamento del Tesoro, quienes comenzaron la investigación.

Las indagatorias los llevaron hasta Gross, un empleado de rango medio nativo de Des Moines, Iowa, quien fue el responsable del extraño gasto, el cual ocurrió entre septiembre de 2021 y octubre de 2022.

Lo condenan a cuatro meses de prisión

Luego de obtener todos los datos de prueba necesarios, las autoridades estadounidenses acusaron a Gross de fraude bancario, delito por el que fue condenado a purgar cuatro meses en una prisión federal.

Además, deberá pasar tres años más bajo libertad condicional vigilada y, desde luego, alejado de los juegos en línea y las tarjetas de Pokémon.