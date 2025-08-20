Quién es Antonio Salazar-Hobson, el reconocido abogado que fue secuestrado y abusado a sus 4 años

Antonio es el undécimo hijo de 13 que tuvieron Petra y Jesús, quienes eran trabajadores mexicanos agrícolas en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, en la década de los cincuenta. Creció en un contexto de violencia intrafamiliar, ya que su progenitor consumía alcohol y golpeaba a su mamá con frecuencia.

A pesar del ambiente en el que se desarrolló, su madre logró hacerlo sentir querido, además de tener una buena relación con sus 13 hermanos. Actualmente, Antonio es un abogado reconocido en EU, que siempre ha ganado sus casos y se ha enfrentado a importantes organizaciones para exigir mejores condiciones para los trabajadores.

Sus padres hablaban español y esa fue la primera lengua que pronunció Antonio; sin embargo, luego de que a la zona donde vivía se mudara una pareja de estadounidenses, integrada por Sarah y John Hobson, quienes eran bilingües y se volvieron cercanos a su familia, comenzó a hablar el inglés.

A los 4 años sufrió abuso y fue secuestrado

Dado que los Hobson no tenían hijos, solían invitar a Antonio y sus hermanos a su casa, ahí tenían acceso a la televisión y comían postres; sin embargo, todo estos gestos amables después se volverían una pesadilla.

Luego de que la pareja se mudara a otro sitio cercano a donde vivía la familia de Antonio, los niños eran invitados a su nueva casa, donde Antonio fue víctima de abuso por parte de John y Sarah y de otros hombres que acudían a su casa.

"Me quedé mudo después del primer abuso; no podía hablar con mis padres ni con nadie", expresó Antonio en una entrevista con la BBC.

Claves del secuestro que sufrió el reconocido abogado chicano

Pese a que la familia Salazar decidió evitar el contacto con los Hobson, en febrero de 1960, la pareja estadounidense arribó a la casa de Antonio, mientras sus padres se encontraban trabajando en los campos. Ese día intentaron convencer al menor de casi cinco años de ir con ellos por un helado y aunque él se escondió de ellos, John llevárselo a California.

Ahí la pesadilla continuaría, ya que fue presa de abuso físico, sexual y emocional durante varios años. Fue tras dos años y medios que Antonio halló un huerto de naranjo, donde vio que había trabajadores latinos, donde se reencontró con su lengua, y unas mujeres le preparaban de comer cada día.

Además, luego de casi tres años de haber sido secuestrado, Sarah y John lo inscribieron a la escuela como su hijo adoptivo y lo registraron como Tony S. Hobson, donde aprendió el inglés y no los acusó del abuso que vivía, ya que había sido amenazado. Después lo enviaron a Nevada de vacaciones, donde también sufrió abusos.

Antonio y su lucha contra la injusticia laboral

Fue hasta que cumplió los 9 años que intentó suicidarse, pero un vaquero llamado Roy lo rescató, hizo que volviera con los Hobson quienes detuvieron sus abusos y se enfocó en sus estudios. Cuando tenía 13 años, comenzó a trabajar en el campo donde conoció a familias chicanas y activistas estudiantiles, pero fue hasta una manifestación que realizaron Trabajadores Agrícolas Unidos, que conoció a César Chávez, un líder de los derechos civiles.

Fue gracias a él que decidió ser abogado y obtuvo una beca del 100 por ciento en la Universidad de California y posterior a su graduación del colegio se alejó de los Hobson y se registró con el nombre de Antonio Salazar-Hobson.

Se casó con Katherine, tomó terapia y contrató a un investigador privado, quien logró dar con sus hermanos. El reencuentro con su madre se dio en un hotel, quien murió por enfermedades relacionadas con pesticidas, al igual que su padre.

Publica su libro "Antonio, We Know You"

Antonio lanzó el electrónico "Antonio, We Know You", en donde da a conocer su vida como un campesino migrante que fue víctima de secuestro y abusos durante su infancia, pero que finalmente logró estudiar Derecho y se convirtió en un exitoso abogado laboral por la Universidad de California en Davis y estudió la maestría en Estudios Latinoamericanos en Stanford como becario Danforth.

"Mi historia es esperanzadora y enseña a otros que de hecho pueden elevarse por encima de la adversidad", expresó en su cuenta de Instagram.

Apoyó al sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos y otros sindicatos internacionales en los últimos 30 años, además ha representado a nativos americanos desde California hasta la Nación Sioux durante 20 años.