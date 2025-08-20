¿Por qué Putin viaja con un maletín especial para sus heces? La alucinante verdad detrás

El presidente de Rusia, Vladimir Putin fue captado con un extraño maletín que portaba uno de sus asistentes durante su visita a Alaska donde se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. El inusual objeto llamó la atención por la importancia que tiene para el ex agente de la KGB cada vez que acude al sanitario a hacer sus necesidades fisiológicas.

La reunión entre los mandatarios de los dos países que históricamente han competido en el desarrollo económico, tecnológico y armamentista, fue en la víspera de poder poner fin a la guerra que el Kremlin mantiene en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 cuando ingresaron al territorio con la ayuda de fuertes bombardeos, dirigidos en su mayoría con drones.

En el encuentro bilateral entre Rusia y Estados Unidos, uno de los guardaespaldas del presidente Putin llevaba consigo la misteriosa maleta mientras caminaban a la conferencia de prensa que el jefe de la Casa Blanca y del Kremlin ofrecieron para la prensa para hablar en materia de las negociaciones de paz en Ucrania.

¿Por qué Putin usa un maletín para sus heces?

La maleta que portaba el guardaespaldas del ex agente de la KGB en la cumbre de Alaska fue para evitar que las heces fecales de Putin cayeran en manos equivocadas y con ello los agentes de Inteligencia extranjeros las utilice para ser analizadas, según información de The Express US.

Putin llevó su maletín para sus heces en la cumbre con Trump. Foto: AFP

A través del análisis de la materia fecal, se pueden revelar varios datos sobre cómo es la salud de una persona, además de ver posibles problemas digestivos o infecciones e incluso detectar enfermedades crónicas para identificar si el sujeto a analizar enfrenta graves problemas o no.

Según un informe de inteligencia citado por el medio, "los guardaespaldas de Putin recogen sus desechos fecales y los llevan a Rusia cuando el líder viaja al extranjero", con el objetivo de impedir que "potencias extranjeras" obtengan información sobre la salud del líder ruso quien desde mayo de 2000, fue formalmente electo mandatario hasta la fecha.

¿Cómo va la negociación de paz entre Rusia y Ucrania?

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el martes el envío de tropas estadounidenses a Ucrania, pero consideró extender el apoyo aéreo, mientras los aliados occidentales comenzaban a negociar garantías de seguridad para Kiev antes de una eventual cumbre con Rusia.

El maletín con la heces de Putin lo porta uno de sus guardaespaldas. Foto: AFP

Mientras que el presidente finlandés, Alexander Stubb consideró el lunes que Vladimir Putin no es una persona de fiar, en declaraciones a la salida de una reunión en la Casa Blanca con los mandatarios estadounidense, Donald Trump, ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios líderes europeos.

"Rara vez Putin es alguien digno de confianza. Habrá que ver entonces si tiene la valentía de asistir a una reunión trilateral o si, una vez más, trata de ganar tiempo": Alexander Stubb.

El ejército ruso afirmó este miércoles que tomó tres localidades en el este de Ucrania, con lo que reivindica nuevas ganancias territoriales a pesar de los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos y la intensa actividad diplomática para poner fin al conflicto.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró en Telegram que sus tropas habían "seguido avanzando profundamente en las defensas enemigas" en la región de Donetsk, al tomar los poblados de Sukhetske y Pankivka.