Piden retirar de forma URGENTE un popular DESMAQUILLANTE contaminado con bacteria que causa infecciones en la piel

Autoridades sanitarias de Francia han alertado a la población por un famoso desmaquillante, el cual está siendo retirado de todas las tiendas comerciales donde se distribuyó, esto luego de que se descubrió que el producto está contaminado con una peligrosa bacteria, la cual es capaz de provocar infecciones severas en la piel, sobre todo en casos de personas que tengan enfermedades inmunes, o condiciones preexistentes.

Según lo dicho por el sitio web de la Unión Europea, se trata de una leche limpiadora de la marca Carrefour Soft, con extracto de flor de manzanilla, la cual se vendió entre el 5 de febrero y el 19 de junio de 2025 en las tiendas Carrefour y Match de todo el país. No obstante, la alerta sigue vigente y ha vuelto a ser lanzada este mes de agosto para quienes aún pudieran tener este famoso producto dentro de sus hogares.

El motivo de la retirada fue la presencia de una bacteria Burkholderia, que puede afectar de forma peligrosa a las personas que utilicen este producto de belleza. Al respecto, las autoridades francesas emitieron una alerta sanitaria y recomendaron suspender de inmediato el uso de este cosmético y no utilizarlo, sobre todo quienes tengan alguna enfermedad inmune.

¿Cuál es el desmaquillante que está siendo retirado del mercado?

Este es el producto que no debe usarse | Unión Europea

El lote señalado por la empresa se identifica con el GTIN 3560071324988 y con los números que empiezan por 5022112 o 5022121, que aparecen en la parte posterior del envase, cerca del código de barras. De acuerdo con el comunicado oficial, fue la empresa Carrefour la cual decidió iniciar un retiro voluntario desde el 3 de julio de 2025 y anunció que la campaña de reembolso estará vigente hasta el 27 de septiembre de este año.

Quienes compraron el producto pueden devolverlo en el punto de venta y recibirán la compensación correspondiente. También se puso a disposición el servicio de atención al cliente para responder dudas. La recomendación es no utilizar este producto, ya que podría causar efectos adversos a la salud, sobre todo debido a que se aplica directamente sobre la piel.

¿Cómo afecta al cuerpo la bacteria Burkholderia?

La bacteria no siempre genera síntomas | Freepik

El retiro de productos se dio luego de que entre los lotes se detectó la bacteria Burkholderia, un microorganismo que no siempre genera síntomas en personas sanas, pero que puede ser muy peligroso en individuos con el sistema inmunológico debilitado, como quienes reciben tratamientos médicos intensivos o pacientes con fibrosis quística.

Esta bacteria, de acuerdo con información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) puede causar infecciones respiratorias, urinarias y de la piel. En casos más graves, puede llegar a provocar sepsis, una infección generalizada que compromete la vida.

Por su resistencia natural a distintos antibióticos, las infecciones producidas por Burkholderia son difíciles de tratar, lo que aumenta la preocupación sanitaria cuando se encuentra en productos de uso cotidiano.

¿Qué pasa con la bacteria Burkholderia si está en contacto con la piel?

Algunas personas pueden presentar complicaciones de salud | Freepik.

Los CDC alertan que el riesgo aumenta porque se trata de un cosmético de aplicación directa en el rostro y que no requiere enjuague. Ya que, al quedar en contacto con la piel y con zonas sensibles como los ojos, las mucosas o heridas pequeñas, la bacteria tiene una vía más fácil para ingresar al organismo. Para personas con buena salud, el riesgo es menor, pero no inexistente. En cambio, en grupos vulnerables puede desencadenar cuadros complejos que requieren hospitalización.

Ante este riesgo, las autoridades sanitarias de Francia recomendaron suspender de inmediato el uso de la leche limpiadora, revisar el lote en la etiqueta, devolver el producto en el punto de venta y no intentar usarlo, ni guardarlo en casa. Incluso si no hubo reacciones inmediatas en la piel, el peligro está en la posibilidad de exposición continua y en la dificultad para eliminar la bacteria si llega a provocar una infección, de acuerdo con lo dicho por la Unión Europea.

¿La bacteria se transmite entre personas?

No se aconseja usar este producto | Freepik

Los expertos en salud señalan que la Burkholderia no se transmite de persona a persona de forma simple, pero al estar presente en un producto cosmético, el contacto repetido facilita la exposición. En pacientes con fibrosis quística, la infección por esta bacteria puede acelerar el deterioro de la función pulmonar. En personas inmunocomprometidas, como quienes reciben quimioterapia o trasplantes, puede provocar infecciones oportunistas de evolución rápida.

En este contexto, los consumidores pueden tomar medidas preventivas. Una de ellas es revisar siempre los lotes y fechas de caducidad antes de usar un producto nuevo, para asegurarse de que no se trata del desmaquillante contaminado. También, es recomendable suspender el uso de cualquier cosmético que cause irritación inusual, enrojecimiento persistente o molestias, y consultar con un médico si aparecen síntomas de infección como fiebre, dolor o alguna otra.