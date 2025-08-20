Pasajeros viven momentos de pánico, tras desprenderse parte del ala de un avión antes de aterrizar | VIDEO

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dio a conocer el inicio de una investigación, tras un incidente ocurrido el pasado martes 19 de agosto de 2025, cuando un alerón del ala de un avión Boeing 737 operado por Delta Air Lines se desprendió parcialmente antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, en Texas.

El vuelo 1893, que había despegado del Aeropuerto Internacional de Orlando, llevaba a bordo a 62 pasajeros y seis tripulantes, quienes vivieron momentos de tensión al notar que una parte del ala parecía estar dañada durante el trayecto.

Según relatos de pasajeros, el vuelo experimentó turbulencias significativas, lo que inicialmente generó inquietud. Shanila Arif, una pasajera que viajaba en el avión, grabó el incidente con su teléfono celular y posteriormente subió los videos a redes sociales.

“Sentimos que había mucha turbulencia. El avión temblaba. Una señora que iba delante abrió la persiana y nos dijo que algo estaba roto. Cuando miré por mi ventana, me asusté”, dijo la pasajera, quien fue entrevistada por la cadena CNN.

Todo quedó en un susto y nadie resultó herido

En el video que grabó Arif se observa el momento en que un flap, una superficie móvil en la parte trasera del ala diseñada para controlar la sustentación durante el despegue y el aterrizaje, colgaba de manera precaria mientras el avión volaba a gran velocidad y altitud.

La pasajera expresó su temor de que, si la pieza se desprendía por completo, pudiera impactar la cola del avión y provocar un accidente. Afortunadamente, el vuelo aterrizó sin incidentes en Austin, y nadie resultó herido.

Tras el aterrizaje, los equipos de tierra confirmaron que una sección del flap del ala izquierda estaba desalineada. Delta Air Lines retiró inmediatamente la aeronave el servicio para realizar inspecciones y reparaciones, y emitió un comunicado en el que se disculpó con los pasajeros.

“Nada es más importante que la seguridad de nuestra gente y nuestros clientes. Pedimos disculpas por esta experiencia y cooperaremos plenamente con la investigación de la FAA”, dijo la empresa.

Boeing y Delta han tenido otros incidentes recientemente

WATCH: Delta Boeing 737-800 flight DL1893 from Orlando landed in Austin yesterday with the left wing aft flap detached.

uD83DuDCF9: Shanila Arif pic.twitter.com/C7eI5AdG6Y — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 21, 2025

Este incidente se suma a una serie de problemas recientes que han involucrado a aeronaves de Delta Air Lines y a modelos fabricados por Boeing. En marzo de 2025, un Boeing 737-800 de Delta, que operaba un vuelo desde Salt Lake City a Los Ángeles, sufrió una falla en uno de sus motores poco después del despegue, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia.

En otro caso, en enero de 2025, un Boeing 757 de Delta perdió una rueda del tren de aterrizaje delantero durante el despegue en Atlanta, aunque el avión aterrizó sin problemas.

Por su parte, Boeing ha enfrentado un año complicado. En mayo de 2024, un Boeing 737-900 de United Airlines reportó un problema similar con un flap durante un vuelo, lo que llevó a la FAA a intensificar las inspecciones de ciertos modelos.

Además, el fabricante ha estado bajo presión tras problemas con el Boeing 737 MAX, incluidos incidentes relacionados con sistemas de control y componentes estructurales. En julio de 2024, la FAA ordenó inspecciones adicionales a más de 2,600 aviones Boeing 737 en Estados Unidos debido a preocupaciones sobre válvulas de oxígeno defectuosas.