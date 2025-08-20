Pasajera cubana revela lo que vivió en un misterioso control en Miami: "Voy a contar mi experiencia"

“Hoy nos metieron a casi todo el vuelo”. Así comienza el testimonio de una pasajera cubana que relató en TikTok lo que ocurrió tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de Cuba. Su experiencia, compartida en la cuenta @thalia_hr, se volvió viral y generó decenas de comentarios de otros viajeros que aseguran haber atravesado situaciones similares.

La mujer explicó que, al llegar a Miami en un avión de American Airlines, casi todos los pasajeros fueron conducidos a una sala para un procedimiento especial de control. Sin embargo, aclaró que no se trató de un interrogatorio fuera de lo habitual.

“Esto es algo que todo el mundo está preguntando y voy a decir mi experiencia”, afirmó en su video. Luego precisó: “Nunca me han metido al cuartico, nunca me han preguntado nada fuera de lo normal. A dónde fuiste, para qué fuiste, cuántos días estuviste… Cosas así.”

En la sala, según explicó, los agentes iban llamando uno por uno a los pasajeros: “Allí te llamaban por tu nombre, te devolvían el pasaporte y te preguntan tu nombre, apellido y, a veces, lo mismo que preguntan cuando uno se baja del avión. Nada raro”.

La usuaria insistió en que, pese a lo inusual de que “casi todo el vuelo” fuera retenido, en ningún momento se sintió intimidada. “No creo que lo que pasó hoy sea solo con los cubanos porque había gente de otros países también”, aseguró.

Su testimonio desató una ola de comentarios en redes sociales, especialmente de cubanos que viajan con frecuencia entre La Habana y Miami. Muchos expresaron que situaciones como esta ocurren con cierta regularidad, aunque no siempre involucran a tantos pasajeros a la vez.

Recordemos que el Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los puntos de mayor tránsito para la comunidad cubana en Estados Unidos, y los procedimientos de control suelen ser estrictos. Sin embargo, el relato de la pasajera abre interrogantes sobre las causas de este operativo particular, del que hasta ahora no se han brindado explicaciones oficiales.

