Pasajera atacó a operador tras perder 3 vuelos seguidos, lo pateó y destrozó la computadora | VIDEO

Una pasajera molesta en la sala de espera Southwest Airlines protagonizó una pelea después de que sufriera un presunto ataque de nervios en el Aeropuerto Internacional de Orlando, luego de que perdiera al menos tres vuelos y confrontara al asesor en el vestíbulo.

El hecho se volvió viral debido a videos que grabaron usuarios presentes quienes mostraron el ataque que perpetró con violencia, la mujer identificada como Selomit Vélez-Rodríguez, de 45 años de edad fue quien apareció en la serie de videos gritándole a los empleados de la aerolínea.

"Hijo de... - -r, ¿me tomas el pelo?", se escucha repitiendo la pregunta si es que le estaban tomando el pelo.

Cargando una mochila de volumen grande, pantalones cortos, camiseta roja y una gorra estilo béisbol se lanzó contra el empleado comenzando con insultos verbales hasta patearlo, su acción llamó la atención de los presentes y elementos de seguridad intentaron intervenir.

La mujer siguió gritando y al no obtener respuesta destrozó una de las computadoras del mostrador donde le checaban el vuelo, tras hacerlo amenazó a los presentes y explicó que intentaba llegar al funeral de su hermano por ello su molestia.

Captan en VIDEO a pasajera atacando a empleados de aerolínea tras no poder abordar su vuelo