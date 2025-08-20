Muere futbolista frente a su madre en primer día de entrenamiento con su nuevo equipo

En redes sociales se ha viralizado el caso de un futbolista de 30 años de edad, el deportista murió en su primer día de entrenamiento luego de fichar por su nuevo club, generando controversia en la comunidad deportiva, pues el jugador lo hizo además frente a su madre.

El futbolista identificado como Luca Aluisi, proveniente de Marta, Italia, debía asistir al entrenamiento con el equipo de la Toscana perteneciente a la Liga ASD Castella Azzara hoy miércoles 20 de agosto; pero se enfermó y perdió rápidamente el conocimiento el pasado martes 19 de agosto.

Fue por ello que medios locales, indicaron que Luca, comenzó a sufrir convulsiones alrededor de la 1:30 de la mañana, tan solo un día antes de la muerte, por lo que llama a los servicios de medicina, llegando a su casa pero sin poder salvarle la vida al futbolista de 30 años.

¿De qué murió Luca Aluisi?

Fue entonces que el equipo italiano lanzó un comunicado en sus redes sociales, en la que anunciaban el fallecimiento de Luca, de 30 años, a tan solo unos días de anunciar su fichaje con el club y además perder al cajero de la institución, generando gran controversia en la fanaticada del equipo.

“ASD Castell'Azzara está profundamente preocupado por las trágicas noticias recibidas esta mañana de la desaparición de Luca Aluisi. Los jóvenes de los treinta estaban listos para ponerse nuestra camiseta y comenzar esta nueva aventura deportiva. La sociedad se une con sincera simpatía al dolor de la familia por la repentina pérdida de Luca. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos. Cada entrenamiento, cada partido, cada gol: Luca siempre estará con nosotros.”, dijo el equipo italiano.

Asimismo el club de su infancia lanzó un comunicado, para despedirlo, pues Massimo Natali, presidente de Marta, el club infantil de Luca Aluisi, mencionó que fue una triste noticia, ya que el jugador había participado en el equipo durante su infancia, por lo que está con su familia en estos momentos difíciles.