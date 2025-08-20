Muere Frank Caprio, el juez más amable del mundo: ¿quién era?

El juez Frank Caprio, quien era una celebridad televisiva y de las redes sociales, además de un juez al que se le conocía por su empatía y humanidad en el estrado, falleció este miércoles 20 de agosto de 2025 a los 88 años tras una lucha contra el cáncer de páncreas, según confirmó su familia a través de redes sociales.

Su legado trascendió las salas de audiencias para inspirar a millones a través de su programa Caught in Providence. Caprio, exjuez principal del Tribunal Municipal de Providence, Rhode Island, se ganó el apodo de "el juez más amable del mundo" gracias a su enfoque único al manejar casos de infracciones de tránsito.

Durante más de dos décadas, Caught in Providence mostró cómo Caprio combinaba justicia con empatía, conectando con personas comunes que enfrentaban dificultades. El programa, que comenzó en la televisión local antes de ser emitido nacionalmente, destacó por momentos que hacían reír y conmover a la audiencia.

¿De qué murió Frank Caprio?

Diagnosticado con cáncer de páncreas en 2023, Caprio anunció su enfermedad en diciembre de ese mismo año, tras sentirse mal cerca de su cumpleaños 87. Agradeció a su equipo médico, que abarcaba desde Boston hasta Providence, y compartió actualizaciones sobre su salud con sus 1.7 millones de seguidores en Instagram.

En un video, se le vio recibiendo quimioterapia mientras escuchaba a la cantautora Jewel, quien expresó estar honrada de brindarle consuelo.

A pesar de su enfermedad, Caprio mantuvo su espíritu optimista, publicando contenido en el canal de YouTube de Caught in Providence hasta hace ocho meses.

Caprio era conocido por su empatía y sentido del humor. Foto:

@therealfrankcaprio

en Instagram

En octubre de 2023, Caprio asumió el título honorífico de juez principal emérito, un rol ceremonial sin funciones activas, tras acordar con el Concejo Municipal de Providence su transición. Fue sucedido por el representante demócrata John Lombardi.

Además, Caprio publicó su libro de memorias “Compasión en la corte: Historias que cambiaron la vida del juez más amable de Estados Unidos” en febrero de 2024, recopilando historias que transformaron vidas.

El gobernador Dan McKee ordenó que las banderas de Rhode Island ondearan a media asta hasta el entierro de Caprio, describiéndolo como un "tesoro" que mostró cómo la justicia puede temperarse con humanidad.

Líderes como el presidente de la Cámara, K. Joseph Shekarchi, elogiaron su servicio destacando su generosidad en causas benéficas. Su familia pidió honrarlo llevando más compasión al mundo.