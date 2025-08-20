Momento en que supuesto OVNI aterriza en Rusia deja impactados a cibernautas: VIDEO

La grabación de un enorme OVNI (Objeto Volador No Identificado) ha impactado a los internautas y es que aunque estados videos cada vez han ido en aumento en las redes sociales, este grabación estremeció debido a la nitidez con que se aprecia, cercanía y al inmenso tamaño del objeto.

En el video de 25 segundos de duración compartido por el periodista e investigador Jaime Maussan en su cuenta de X muestra como un aparente OVNI estaría aterrizando en un campo, pastizal o pista de aterrizaje.

Un hombre afirma haber filmado una nave aterrizando en Rusia.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/sG817Kt3hV — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) August 16, 2025

Supuesto OVNI aterriza en Rusia: IMÁGENES SORPRENDENTES

En un inicio se ve como la persona que graba se encuentra cerca de una estructura o una posible planta de luz, hace zoom a la imagen y al fondo se aprecia al OVNI de grandes dimensiones en forma ovalada y con las luces prendidas, estaría a máximo 3 metros de altura. Las luces parpadean y se ve como el OVNI se mantiene inmóvil y ahí termina el breve video.

En redes sociales la grabación dividió opiniones pues algunos aseguraron que las imágenes se ven reales y otros cuestionaron la calidad del video: “se ve real”, “evidencia irrefutable de que los marcianos viven entre nosotros”, “en ningún momento desciende, no se mueve”, “¿Por qué todas esas grabaciones presentan baja resolución?”, “parecen luces de una carretera o de un pueblo”.