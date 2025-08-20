OVNI

Momento en que supuesto OVNI aterriza en Rusia deja impactados a cibernautas: VIDEO

Algunos usuarios de redes afirmaron que las imágenes son muy nítidas mientras que otros dudaron de la grabación compartida por el periodista Jaime Maussan

Momento en que supuesto OVNI aterriza en Rusia deja impactados a cibernautas: VIDEO
Foto: X @jaimemaussan1

La grabación de un enorme OVNI (Objeto Volador No Identificado) ha impactado a los internautas y es que aunque estados videos cada vez han ido en aumento en las redes sociales, este grabación estremeció debido a la nitidez con que se aprecia, cercanía y al inmenso tamaño del objeto.

En el video de 25 segundos de duración compartido por el periodista e investigador Jaime Maussan en su cuenta de X muestra como un aparente OVNI estaría aterrizando en un campo, pastizal o pista de aterrizaje.

Supuesto OVNI aterriza en Rusia: IMÁGENES SORPRENDENTES

En un inicio se ve como la persona que graba se encuentra cerca de una estructura o una posible planta de luz, hace zoom a la imagen y al fondo se aprecia al OVNI de grandes dimensiones en forma ovalada y con las luces prendidas, estaría a máximo 3 metros de altura. Las luces parpadean y se ve como el OVNI se mantiene inmóvil y ahí termina el breve video. 

En redes sociales la grabación dividió opiniones pues algunos aseguraron que las imágenes se ven reales y otros cuestionaron la calidad del video: “se ve real”, “evidencia irrefutable de que los marcianos viven entre nosotros”, “en ningún momento desciende, no se mueve”, “¿Por qué todas esas grabaciones presentan baja resolución?”, “parecen luces de una carretera o de un pueblo”.

 

Temas
Más noticias

Gastrolab