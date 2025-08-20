Localizan los restos de una mujer reportada como desaparecida; su novio habría sido el asesino: “si muero fue él”

Una mujer de tan solo 18 años desapareció en Estados Unidos, pues el pasado 7 de agosto fue reportada como desaparecida, generando gran controversia a la comunidad y sus familiares pues además la mujer estaba embarazada de aproximadamente 11 semanas, cuando desapareció.

La mujer identificada como Kylee Monteiro fue reportada como desaparecida por el padre de su hija, que rápidamente se preocupó por no tener noticias sobre ella ya que él mismo confirmó que la mujer había llegado a su casa para poder quedarse un día antes, los dos tuvieron una discusión y ella dejó el lugar.

Fue por ello que las autoridades se alertaron cuando en medio de la investigación se hizo un terrible descubrimiento, pues sus hermanas confirmaron que estaban hablando justamente con Kylee quien mencionó que su pareja se estaba volviendo agresiva con ella por lo que su vida peligraba.

“Me tiró al suelo, me jaloneo el pelo y además me estranguló, mi teléfono tiene 4 por cierto, si muero fue él”, dijo Kylee luego de desaparecer de su hogar.

¿Qué pasó con Kylee Monteiro luego de ser encontrada muerta?

Tras los mensajes, su hermana contó que además había tenido una llamada con ella esa noche y que se escuchaba con una gran necesidad de poder recibir ayuda, ya que además llamó a todos sus amigos con la posibilidad de que alguien pudiera ayudarla en este peligroso momento de su vida.

“Estaba desesperada por ayuda, llamaba a sus amigos, familiares y a todo aquel que podía, diciéndoles que estaba en peligro, toda la situación es aterradora”, dijo su hermana llamada Faith a medios locales.

Cuando la policía interrogó a su pareja y padre de la bebé que esperaba, confirmó que el sujeto aceptó que había empujado a Kylee, haciendo que se golpeara la cabeza y que cuando vio que ella se quería comunicar con sus familiares el decidió golpear su mano y tirar su celular.