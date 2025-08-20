Joven acudió al médico por una migraña, días después perdió la vida por esta insólita razón

Lo que se suponía era un simple dolor de cabeza terminó en una trágica muerte. Se trata de Luisa Fernanda Bohórquez Morales, joven que se presentó ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) tras sufrir un fuerte dolor de cabeza, días después, las complicaciones médicas escalaron a niveles que no esperaban sus seres queridos.

La comunidad de El Doncello, situado en la ciudad de Caquetá, exige a las autoridades respuestas ante la inesperada muerte de la joven de 20 años de edad, quien sufría de migraña días antes y acudió a un centro asistencial por intensas molestias en la cabeza.

Hallaron un tumor en su cabeza

Según declaraciones de testigos, Luisa Fernanda fue diagnosticada con migraña y la enviaron a casa con tratamiento médico y reposo. Sin embargo, pasaron los días y Luisa no presentó mejores en su estado de salud, al contrario, sus síntomas empeoraron, por lo que fue trasladada a una sala de urgencias en un hospital de Caquetá, donde hallaron que tenía un tumor en su cabeza.



FOTO: Facebook Andrés Prensa

Debido a la gravedad del tumor, Luisa fue sometida a una cirugía de emergencia, sin embargo, no resistió al procedimiento médico y perdió la vida. Familiares y seres queridos lamentaron la noticia y aseguraron que Luisa era una joven alegre, comprometida con sus estudios y con grandes sueños que no logró alcanzar.

¿Cuáles son los síntomas de migraña?

El dolor de migraña puede ser incapacitante para sus pacientes y puede llegar a durar hasta 72 horas continuas, por lo que es considerado un problema de salud pública. Además, existe una serie de productos que pueden detonar el padecimiento, por lo que se recomienda evitar el café, té, chocolate, salchichas, jamón y bebidas en latas, según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estos son los síntomas para identificar a la migraña:



FOTO: Freepik

Dolor de cabeza intenso y pulsátil

Dolor de un solo lardo de la cabeza

Sensibilidad a la luz

Sensibilidad a los sonidos y olores

Náuseas

Vómitos

Los medicamentos más comúnes para tratar el dolor son paracetamol, ibuprofeno, naproxeno o aspirina. Sin embargo, es recomendable acudir al médico antes de automedicarse.

edg