Investigan la muerte de un diputado de 30 años dentro del Parlamento donde ocupaba un escaño

El diputado Eemeli Peltonen, de 30 años y miembro del Partido Socialdemócrata (SDP), fue encontrado sin vida en el interior del edificio del Parlamento de Finlandia en Helsinki, el pasado martes 19 de agosto. De manera preliminar, se reportó que las autoridades califican el incidente como un aparente suicidio, pues no encontraron indicios de un acto delictivo.

Peltonen, originario de Järvenpää, una ciudad al norte de Helsinki, era considerado una promesa emergente en la política finlandesa. Su trayectoria comenzó a una edad temprana: a los 18 años fue elegido concejal municipal en su ciudad natal, y a los 22 se convirtió en el presidente del consejo municipal de Järvenpää, siendo la persona más joven en asumir ese cargo en la historia del municipio.

En las elecciones parlamentarias de 2023, fue elegido diputado por la región de Uusimaa, en su primer mandato. Dentro del Parlamento, formaba parte de las comisiones de Administración y Asuntos Legales. Educado en la Universidad de Helsinki, donde obtuvo una maestría en Ciencias Políticas en 2020, Peltonen había trabajado previamente como especialista en comunicaciones y asistente parlamentario.

En su vida personal, estaba casado con Sofia Nevalainen, quien expresó su profundo dolor a través de una publicación en Instagram: "Eras mi todo. Te amaré por siempre". La familia pidió privacidad durante este período de duelo, mientras que la ciudad de Järvenpää declaró un día de luto oficial.

¿Cómo fue encontrado el cuerpo del legislador?

El diputado había estado fuera de sus actividades por motivos de salud. Foto: @eemeli_peltonen en Instagram

Las circunstancias de su muerte han sido detalladas por las autoridades. Peltonen fue descubierto alrededor de las 11:06 de la mañana en el edificio parlamentario, que se encontraba en receso de verano, hasta el 2 de septiembre. A pesar del receso, su presencia en el lugar no se consideró inusual, ya que los diputados a menudo acceden a las instalaciones.

La policía de Helsinki y los servicios de emergencia respondieron de inmediato, pero su fallecimiento fue confirmado unas tres horas después en un comunicado oficial del Parlamento. Medios locales reportan que la investigación apunta a un suicidio, sin sospechas de intervención externa. Aaro Toivonen, director de seguridad del Parlamento, no desmintió estos informes iniciales.

En junio de 2025, Peltonen compartió públicamente en redes sociales que había estado ausente de sus labores parlamentarias debido a un diagnóstico de enfermedad de cambio mínimo, una condición renal rara.

Además, contrajo una infección bacteriana secundaria durante su tratamiento, lo que lo obligó a tomar una licencia médica durante el verano.

Autoridades locales lamentan su muerte

El resto de los diputados realizaron un homenaje. Foto: AFP

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, describió el suceso como "verdaderamente impactante" y ordenó la suspensión de todas las actividades políticas oficiales el 19 de agosto como muestra de respeto.

En el Parlamento, se realizó un minuto de silencio en honor a Peltonen. Tytti Tuppurainen, presidenta del grupo parlamentario del SDP, lo recordó como "un miembro muy querido de nuestro partido" y lamentó que "una vida joven terminó demasiado pronto".

El presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho, enfatizó que Peltonen era "un colega muy querido y respetado por todos los partidos".

El escaño de Peltonen será asumido por Anette Karlsson, una política de Porvoo que había dejado el SDP tras las elecciones de 2023, pero que ahora se reincorporará al partido para ocupar el puesto.