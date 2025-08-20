Impresionante bola de fuego parecida a un Sol convierte la noche en día en Japón; ¿un nuevo ovni?

Una impresionante bola de fuego fue captada en video cuando iluminó el cielo en Japón. El fenómeno dejó con más dudas a los habitantes de la isla asiática, algunos de ellos aseguraron que se trató de un nuevo tipo de Objeto Volador No Identificado (ovni), mientras que todos coincidieron que se asemejaba al Sol.

La cantidad de luz que emitió la esfera luminosa que cayó desde el espacio exterior en la ciudad de Kagoshima, Kyushu en el territorio japonés, fue tan intensa que por un instante transformó la noche como si fuera el día. El fenómeno fue captado en video por cámaras de videovigilancia y quedó documentado en varios videos.

En los clips publicados en las redes sociales se observa el impactante momento cuando el objeto volador ingresó a la atmósfera del planeta Tierra y como consecuencia tuvo un fuerte destello que dejó impresionados a los internautas por la atípica escena que pareció haber salido de una película de ciencia ficción.

¿Cuándo fue visto el ovni que cambió la noche por día en Japón?

De acuerdo con la fecha del video, el evento de la caída del objeto volador sucedió ayer martes 19 de agosto cuando eran alrededor de las 23:00 horas locales de la ciudad de Kagoshima. En el metraje de menos de menos de 10 segundos se observa cuando la inmensa especie de meteorito ingresa a la Tierra.

Una bola de fuego ilumina el cielo convirtiendo la noche en día en Kagoshima, Japón pic.twitter.com/OU3Bde4wE6 — Info Mundial (@Info_Mundial_) August 20, 2025

En esos segundos, el objeto volador de pronto sufrió una transformación lo que provocó que se generara una gran explosión que tuvo una gran energía que se desprendió seguramente al tener contacto con el oxígeno del planeta, el resultado fue que se creara una fuerte explosión que hizo que el cielo se aclarara como si fuera de día.

La iluminación que sufrió el cielo por la explosión del ovni fue bastante aparatosa al crear un efecto paulatino con la formación de diversos colores. En el video se ve como los tonos cambian entre azul, para pasar a verde, amarillo y hasta llegar a rojo, para quedar como una imagen que se presentó a plena luz del día.

¿Qué causó el avistamiento de la bola de fuego en Japón?

Durante el trayecto del recorrido de la extraña suerte de meteorito se observa cómo justo cuando iba a impactar cerca del mar de Japón o en alguna estructura del suelo japonés, de pronto el objeto volador no identificado parece desaparecer antes de estrellarse.

Ayer del 19 de agosto, un brillante bólido iluminó el cielo de Kagoshima City y hasta al volcán Sakurajima.



Viajó a más de 21 km/s, liberando energía de 1.6 kilotones y transformando la noche en día.



Se registraron ondas de choque, vibraciones sísmicas y un fuerte boom sónico. pic.twitter.com/pUl7XYd3lK — NelsonAstrofoto (@nelsonastrofoto) August 20, 2025

Ese tipo de avistamientos han sido vistos en otros años y en otras zonas del mundo como los documentados en Estados Unidos, en Sudamérica e incluso en México. Las características de la misteriosa bola de fuego perdió intensidad casi de inmediato después de que estalló e iluminó el cielo oscuro de la noche.

Testigos del avistamiento de la enorme bola de fuego detallaron que el objeto volador cayó dentro de la ciudad de Kagoshima y recorrió una gran distancia en la zona del volcán Sakurajima, el cual viajó a más de 21 kilómetros por hora, liberando una energía de 1.6 kilotones y transformando la noche en día, explicaron.

De acuerdo con la descripción de los testigos, “se registraron ondas de choque, vibraciones sísmicas y un fuerte boom sónico”, señalaron sobre el fenómeno que ha causado misterio sobre el origen de la caída del meteorito o sea cual fuera la composición de la pieza.