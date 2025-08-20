Hombre muere tras caerle su esposa encima en Portugal

Un accidente doméstico tuvo fatales consecuencias luego que un hombre perdiera la vida porque su pareja sentimental le cayó encima, en hechos sucedidos en una ciudad al norte de Portugal.

De acuerdo con la Policía de Campanhã, una localidad perteneciente a la provincia de Oporto, el hombre, de 59 años de edad y quien pesaba alrededor de 60 kilos, murió asfixiado luego de que su esposa, de más de 100 kilos, le cayó encima.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto, cuando el hombre se encontraba agachado junto al lecho nupcial y su esposa, sin quererlo, no pudo levantarse de la cama, cayendo encima de su pareja.

De inmediato, la mujer gritó por ayuda, misma que le fue brindada por cinco vecinos quienes, todos juntos, lograron levantarla y liberar al hombre, quien falleció a causa de un fallo cardiorrespiratorio.

Certifican muerte accidental

Minutos más tarde, autoridades y paramédicos de los servicios de salud lusitanos acudieron al domicilio en el que vivía la pareja, de identidad reservada, solo para certificar el deceso del hombre.

Luego de tomar la declaración de la ahora viuda, la Policía local determinó que la muerte de su pareja sentimental se debió a un terrible y triste accidente que enlutó no solo a la familia, sino a toda la localidad.