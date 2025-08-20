“Fue algo complicado”, revelan el crudo motivo por el que Silvana Torres habría asesinado a su hija de 2 años | VIDEO

Un ex novio de Silvana Torres ofreció una entrevista en la que dio a conocer nuevos aspectos de la personalidad de la joven colombiana de 19 años de edad que asesinó a su hija de tan solo 2 años llamada Antonella, además, también reveló el posible motivo que habría llevado a la estudiante de Enfermería a cometer filicidio, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

La entrevista en cuestión fue realizada y difundida a través del programa de investigación llamado “Testigo Directo” y en esta ocasión el entrevistado prefirió omitir su nombre por temas de seguridad, no obstante, presentó distintas fotografías para comprobar su relación con Silvana Torres con quien incluso vivió unos meses y dijo haber llegado a querer a la pequeña Antonella como si fuera su hija, no obstante, refirió que su romance terminó a finales del 2024, por lo que la noticia del crimen lo tomó por sorpresa.

El ex de Silvana Torres dijo sentir temor por la vida de la joven de 19 años que cometió filicidio. Foto: Testigo Directo

El ex novio de Silvana Torres señaló que la conoció a través de Facebook y comentó que le llamó la atención que sus publicaciones siempre tenían un tinte de positividad, por lo que le sorprendió cuando se enteró del filicidio, además, calificó que como “la experiencia más bonita” el haber conocido a la pequeña Antonella pues llegó a quererla como si fuera su propia hija, incluso, se conmovió hasta las lágrimas cuando vio las imágenes de su sepultura.

Respecto a la estancia de Silvana Torres en prisión, reconoció que teme que su ex ya no salga con vida pues señaló que actualmente la opinión pública la tiene catalogada como “un monstruo que no merece vivir”, por lo que siente miedo que la sociedad tome justicia por mano propia.

El ex de Silvana Torres aseguró que llegó a querer a la pequeña Antonella como si fuera su propia hija. Foto: Testigo Directo

Este es el crudo motivo por el que Silvana Torres habría asesinado a su hija, según un ex de la joven de 19 años

Durante la entrevista, el ex de Silvana Torres mencionó que, aunque es injustificable lo que hizo, apoya las declaraciones de su ex en las que aseguró haber estado fuera de sí cuando cometió el atroz crimen y señaló que “fueron emociones reprimidas” lo que la hizo explotar de esa manera y hasta exhibió los motivos que pudieron haber estado detrás de su actuar.

“Obviamente no es perdonable lo que pasó, siendo más realista, sé que ella no lo hizo con consciencia, sé que de pronto pudo haber tenido un choque mental tan fuerte que no era ella, fueron todas las emociones reprimidas por tanto tiempo. En primero el parto de la niña fue algo complicado, prácticamente se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte, el estrés, experiencias pasadas con relaciones, momentos económicos, son muchas cargas que yo no pudo asegurar exactamente el motivo, pero sí puedo asegurar que lo que le pasó a ella es algo que a muchas personas nos pasa, no en el mismo nivel, pero ya sabemos que puede pasar”, expresó el ex de Silvana Torres para “Testigo Directo”.

Como era de esperarse, las declaraciones del ex de Silvana Torres provocaron una gran controversia en plataformas digitales y en general entre la sociedad colombiana pues considera que no existe justificación alguna para haber asesinado a su propia hija y hasta se han originado distintas manifestaciones para exigir un aumento en la pena contra la joven de 19 años de edad en caso de ser encontrada culpable por el delito de homicidio agravado.