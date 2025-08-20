Facebook cierra grupo de hombres que compartía fotos íntimas de sus esposas, habían 32,000 usuarios

La plataforma de tecnología META cerró un grupo que se creó a través Facebook de Italia por múltiples denuncias de violencia de género, ya que en aquel medio más de 32 mil hombres se compartían fotografías de mujeres en momentos de intimidad, que presumiblemente se trataba de sus parejas y no habían otorgado el consentimiento para la difusión.

El grupo se llamaba "Mia Moglie", es decir Mi esposa, de acuerdo con la traducción del italiano en el que promovían estas fotografías con el objetivo de explotación sexual para los adultos que formaban parte. Presuntamente algunas de las mujeres que aparecían en este sitio se identificaron y denunciaron el contenido.

Ante ello, la empresa Facebook aplicó su política y cerró definitivamente el grupo eliminando el contenido, declaró uno de los portavoces de la plataforma tras deshabilitarlo.

"No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si conocemos contenidos que incitan a la violación podemos deshabilitar los grupos y las cuentas que publican y compartir sus datos con las fuerzas del orden", dijo el portavoz en entrevista con la agencia de noticias EFE.

Las fotos tenían contenido explícito como momentos de intimidad que tenían en pareja y una exposición de sexismo que promovía la violencia. Las mujeres habían pedido que cancelaran este grupo de manera masiva, instando a las autoridades a sumarse a la exigencia hasta que Meta decidió cerrarlo.

Por su parte, el Partido Demócrata del país respaldó las denuncias y en el Congreso exigió terminar con la violencia hacía las mujeres, su pronunciamiento se dio tras las numerosas quejas en redes sociales porque el grupo seguía activo con consumidores que podrían ser agresivos.