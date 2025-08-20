Exponen a hacker que se hacía pasar por Microsoft para robar datos personales, lo exhibieron con su propia webcam

Un hacker originario de la India fue expuesto en redes sociales tras hacerse pasar por un empleado de Microsoft y robar datos personales a usuarios a través de programas fraudulentos. El caso fue difundido en la plataforma de X por el usuario @NanoBaiter, quien también utiliza programas de la información que le permitieron identificar al ciberdelincuente que intentaba robarse sus datos a través de una notificación de Microsoft falsa.

De acuerdo con sus declaraciones, el delincuente, identificado como Gaurav Trivedi, utilizó un programa de Microsoft falso para ingresar de manera remota a laptops o computadoras de escritorios y hacerle creer a los usuarios que su equipo corre el riesgo de perder todo su almacenamiento.

Modus operandi de hacker

"Alerta de Microsoft tu ventana se ha cerrado por completo, por favor contacta a soporte de Microsoft. No cierres o reinicies tu computadora, ya que el virus se esparcirá y toda tu data será eliminada", advierte el programa del hacker en los equipos de las víctimas".

Durante la aparición de esta notificación, el equipo se congela y advierte a los usuarios sobre los riesgos de no seguir al pie de la letra las indicaciones del hacker, quien aparenta ser el programa desde su computadora a través de AnyDesk o Teamviewer, programas que facilitan el control de dispositivos ajenos vía remota.

1/ Meet Gaurav Trivedi, an Indian scammer who impersonates Microsoft support and then rips off innocent vulnerable people.



He tried to scam me......but instead of paying him money, I hacked into his laptop and turned on his live webcam feed. pic.twitter.com/qI5MY96LWm — NanoBaiter (@NanoBaiter) August 19, 2025

Engañan a ciberdelincuente

Sin embargo, cuando Gaurav intentó engañar al usuario, él le proporcionó una contraseña falsa y aseguró que accediera a una "máquina virtual" que le facilitó darle la vuelta a la situación y hackear la computadora del cibercriminal.

Exponen a hacker por robar datos personales a través de programas fraudulentos

FOTO: Nano Bait

De acuerdo con sus declaraciones, la contraseña falsa le permitió acceder a su webcam y tomar una captura de pantalla de su rostro, donde se expuso que se trataba de un hombre de aproximadamente 35 años, con tez morena y una playera grisa. Además, la carta de su Wi-fi estaba encendido, lo que permitió rastrear su ubicación y revelar que su departamento se encontraba en la ciudad de Raebareli, en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India.

7/ I confronted Gaurav personally through his own webcam.



This was his live reaction when I called him out in real time. pic.twitter.com/wfttzAp4Ur — NanoBaiter (@NanoBaiter) August 19, 2025

Nano Baiter denunció el caso ante las cuentas oficiales de la Policía de Raebareli y advirtió que ha reportado a Guarav en reiteradas ocasiones, sin ninguna respuesta hasta el día de hoy. "Por favor den un paso adelante y apoyen a la gente", exigió a las autoridades de la India.

