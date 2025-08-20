¡Explosión brutal! barril con llamas impacta a policía durante incendio en planta química en Venezuela

En redes sociales se viralizó el impactante video que captó el momento exacto en que una explosión brutal lanzó por los aires un barril en llamas, como si se tratara de un bólido, el objeto voló varios metros de altura y distancia, cayendo violentamente cerca de un policía que resguardaba la zona del siniestro, quemando todo a su alrededor.

Las llamas provocadas por el impacto del barril, alcanzaron al oficial, quien envuelto en fuego, corrió desesperado hacia un montículo de arena para intentar sofocar el incendio que consumían su uniforme. Sus compañeros al ver la emergencia rápidamente llegaron para auxiliarlo.

De acuerdo con las autoridades la explosión del barril fue provocada por una conflagración en la empresa Procesadora Venezolana de Químicos, Provequim, situada en Los Guayo, la cual fue reportada por usuarios en redes sociales, quienes compartieron imágenes del fuego y la densa columna de humo negro que era visible desde distintas zonas de Los Guayos y Guacara, en Venezuela, con saldo de dos personas lesionadas y extensos daños materiales, que se estiman entre 90% y 100% de la infraestructura.

Las llamas provocadas por el impacto del barril alcanzaron a un oficial. Créditos: @CronicaPolicial

Más de 300 elementos de los cuerpos de emergencias laboraron para sofocar el incendio

El Cuerpo de Bomberos de la localidad informó que para combatir el fuego más de 300 elementos de su corporación y policiales preventivos trabajaron en el siniestro. Más de 15 unidades de atención y rescate actuaron en el incidente, con apoyo directo de la alcaldía a cargo de Mervelis Burgos y del gobernador Rafael Lacava.

La primera autoridad municipal de la localidad llamó a la calma a la población, al confirmar que ya tenía el control total del siniestro y anunciar que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ordenó el inicio de las investigaciones correspondientes, para determinar causas, origen y cualquier detalle que ayude a esclarecer lo ocurrido.