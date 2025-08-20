Estados Unidos despliega 3 buques de guerra a costas de Venezuela

Durante la noche de ayer, 19 de agosto, autoridades de Estados Unidos desplegaron buques de guerra con destino a las costas de Venezuela, como parte de su estrategia para combatir a cárteles de droga, denominados "organizaciones terroristas" por el Departamento de Estado.

Se prevé que el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson arriben pronto a territorio venezolano, según declaraciones de un funcionario a cargo del despliegue marino, quien reveló información para medios de comunicación bajo el anonimato.

Autoridades norteamericanas confirmaron estar dispuestas a "usar todo su poder" para detener el tráfico de droga proveniente de organizaciones criminales de Venezuela, lo anterior tras el despliegue de los buques y 4 mil soldados estadounidenses en el Caribe. De acuerdo con Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, Trump está "preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia".

Noticias Relacionadas Nicolás Maduro prohíbe drones en Venezuela por miedo a ser capturado por Estados Unidos

EU asegura estar listo para "usar todo su poder" contra Venezuela

“El presidente ha sido muy claro y consecuente con respecto a Venezuela. Está preparado para usar todo el poder estadounidense para detener la entrada de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la

fEl buque USS Gravely arribó al puerto de Veracruz durante el pasado abril, como parte de prácticas de cooperación internacional entre México y EU

FOTO: Gobierno de México

Leavitt agregó que el régimen de Nicolás Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, por lo que fue señalado de liderar un cártel de narcotráfico y estar presuntamente asociado con el Cártel de Soles, organización considerada como "Terrorista Global Especialmente Asignado”, según el Departamento del Tesoro.

Nicolás Maduro es acusado de liderar Cártel de los Soles

La administración de Trump ha presionado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para intensiticar las labores de combate en contra del narcotráfico proveniente de la frontera sur, luego de que se colocara al mandatario venezolano en la cima de la lista de los criminales más buscados, con una recompensa que supera los 50 millones de dólares para quienes aporten información relevante sobre su paradero.

Ofrecen recompensa de 50 millones de dólares para localizar a Nicolás Maduro

FOTO: DEA

Según las acusaciones del Departamento de Justicia, Maduro utilizó su posición de poder para facilitar el trasiego de cocaína, como parte de su apoyo al Cártel de los Soles.

Esta organización criminal comenzó a cobrar fuerza desde la década de 1990 y con el pasar de los años comenzó a apoderarse de infraestructura militar y estatal venezolana, incluyendo aeropuertos, puertos marítimos y vehículos gubernamentales, con el fin de trasladar cocaína hacia el Caribe, América Central, Árfica, Medio Oriente y Europa.

EDG