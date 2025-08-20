Donald Trump descarta despliegue de tropas en Ucrania, pero exige acuerdo entre Putin y Zelenski

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó ayer el envío de tropas estadounidenses a Ucrania, pero demostró extender el apoyo aéreo, mientras los aliados occidentales comenzaban a negociar garantías de seguridad para Kiev antes de una eventual cumbre con Rusia.

También dijo en una entrevista con Fox News que las aspiraciones de Ucrania de incorporarse a la OTAN y recuperar la península de Crimea de Rusia resultan “imposibles”.

Trump, en un empuje diplomático dirigido a poner fin a la guerra, llevó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski y a los principales líderes europeos a la Casa Blanca el lunes, tres días después de su encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

El magnate dijo que Putin, a quien llamó en medio de las conversaciones, había acordado reunirse con Zelenski y aceptar garantías de seguridad occidentales para Ucrania frente a Rusia; Promesas que Kiev y líderes europeos recibieron con cautela.

Putin propuso celebrar la cumbre con Zelenski en Moscú, informaron tres fuentes cercanas a la llamada de Trump. Zelenski rechazó inmediatamente el lugar. La Casa Blanca planea la reunión en Budapest, Hungría.

El magnate afirmó que las naciones europeas tomarían la iniciativa enviando tropas para asegurar un acuerdo.

"Estamos dispuestos a ayudarlos con cosas, especialmente, si hablamos de apoyo aéreo, porque nadie tiene el tipo de cosas que nosotros tenemos", dijo Trump.

Añadió su "garantía" de que no se desplegarán tropas terrestres estadounidenses en Ucrania y descartó que Ucrania se una a la alianza militar occidental OTAN.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Putin prometió reunirse con Zelenski.

"Entiendo que la Casa Blanca y sus aliados están trabajando para que esa reunión".

MAAZ