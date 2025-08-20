Condenan a 12 años de cárcel a famosas influencers acusadas de racismo tras alimentar a niños con plátanos

Dos famosas influencers brasileñas, identificadas como Kerollen Cunha Ferreira y Nancy Gonçalves Cunha Ferreira, fueron sentenciadas a 12 años de cárcel por un acto de racismo cometido contra dos niños de 9 y 10 años. El caso ocurrió en Río de Janeiro y quedó registrado en un video que luego fue compartido en sus redes sociales, donde tienen una gran cantidad de seguidores.

En esa grabación se observa cómo las mujeres entregan a los menores una banana y un mono de peluche en tono de burla, lo que derivó en un proceso judicial con amplia repercusión. Fue la jueza Simone de Faria Ferraz, del tribunal Criminal de São Gonçalo quien dictó la sentencia.

En su resolución, la jueza explicó que las acusadas “animalizaron” a los niños y “monetizaron el dolor” de las víctimas, ya que el contenido fue publicado como material humorístico en sus redes, lo que amplificó la humillación. Además de la pena de cárcel, deberán pagar 20 mil reales, equivalentes a más de 68 mil pesos, como indemnización para cada uno de los afectados.

La jueza también dejó en claro que se trató de un caso de lo que en Brasil se conoce como “racismo recreativo". Además, dijo que se tomó en consideración el daño que sufrieron los menores, pues, según la defensa, los pequeños enfrentaron graves consecuencias luego de que quedaron expuestos en el video de las creadoras de contenido, a tal punto que tuvieron que abandonar sus estudios.

¿Qué pasó con las víctimas?

Según medios locales, uno de los niños fue víctima de burlas constantes en la escuela, donde lo llamaban “mono”, lo que lo llevó a abandonar su sueño de ser futbolista. La niña que recibió el peluche también sufrió las consecuencias, ya que quedó aislada de sus compañeros y requirió apoyo psicológico.

Estos efectos fueron considerados por la jueza como un daño duradero que no puede minimizarse bajo el argumento de que todo era una “broma”. Durante el proceso, las acusadas intentaron justificar su conducta diciendo que solo replicaban una tendencia en TikTok y que no tenían intención de ofender. Incluso llegaron a declarar que no sabían qué era el racismo, pero la magistrada rechazó estas explicaciones y señaló que, siendo figuras públicas con acceso constante a redes sociales, era imposible que desconocieran el significado y la gravedad de lo que hicieron.

Celebran sentencia contra las influencers

El fallo tiene un peso simbólico y jurídico importante en Brasil, ya que, según medios locales, los casos de racismo siguen siendo frecuentes. Al respecto, los abogados de las familias de las víctimas destacaron que la sentencia demuestra que la justicia puede actuar de manera contundente frente a situaciones que antes quedaban impunes.

Los defensores resaltaron que las infancias no deben ser objeto de burlas ni humillaciones y que este tipo de decisiones ayudan a visibilizar el racismo estructural que atraviesa a la sociedad brasileña. Por su parte, la defensa de las influencers ya anunció que apelará el fallo, por lo que ambas podrán permanecer en libertad hasta que la condena quede confirmada.

Usuarios defienden a las creadoras de contenido

El caso ha generado un amplio debate en Brasil sobre los límites del humor y la responsabilidad de los creadores de contenido en plataformas digitales. Algunas personas han señalado que, si bien las redes permiten alcanzar millones de visualizaciones y monetizar publicaciones, también implican un deber ético hacia las audiencias, especialmente cuando involucran a menores.

Por su parte, seguidores de las influencers salieron en su defensa y expresando rechazo hacia la decisión de las autoridades. El caso no solo alcanzó la prensa brasileña, sino también medios internacionales, que lo destacaron como un ejemplo de cómo la justicia puede responder a manifestaciones de racismo en entornos digitales.