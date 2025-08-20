Capturan a extraño tiburón naranja en Costa Rica

Unos pescadores que realizaban un viaje de placer por los alrededores de la Isla Tortuguero, en aguas de Costa Rica, encontraron algo completamente inusual: un tiburón nodriza de color naranja brillante.

Aunque los hechos ocurrieron durante un viaje de pesca deportiva realizado en 2024, no fue sino hasta hace pocos días cuando investigadores ofrecieron los resultados de este extraño hallazgo. De hecho, los expertos señalaron que el escualo es único en su tipo.

El tiburón nodriza, abundante en esta zona, fue capturado por los pescadores quienes, al notar la extraña coloración, dieron aviso a las autoridades, quienes en un principio pensaron que se trataba de una nueva especie.

Recientemente, una empresa de turismo que realiza pesca deportiva en esta zona del Mar Caribe retomó las fotos logradas por los pescadores, quienes liberaron nuevamente al escualo en el mar, por lo que el interés por el extraño animal retomó vigor.

Los pescadores liberaron al tiburón tras capturarlo. Foto: Especial

¿Qué causó el color naranja en el tiburón?

De acuerdo con los investigadores, la coloración naranja del escualo se debe a una mutación que se conoce como xantocromía, esto es, cuando la pigmentación amarilla o naranja es predominante en el pelaje o piel de un animal.

Además, el tiburón presentaba ojos blancos, por lo que se cree que también padecía albinismo. Aunque ambas variaciones son extrañas, los investigadores señalan que son completamente naturales.

El ejemplar, que era un tiburón macho adulto de casi dos metros de largo, logró sobrevivir en el mar a pesar de la desventaja que representa para un depredador ser tan llamativo para sus presas.

Estudiosos del tema siguen indagando sobre este extraño fenómeno de la naturaleza, que podría ofrecer nuevas pistas sobre cómo funciona la evolución en las llamadas especies alfa de los ecosistemas.