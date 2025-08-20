Captan a piloto de avión borracho cuando estaba a punto de despegar | VIDEO

El piloto de un avión en Estados Unidos fue sorprendido momentos antes en que iba a pilotear un vuelo comercial. Cómo parte del protocolo de los pilotos fue sometido a una prueba de alcoholemia en la cual tuvo un resultado inesperado que quedó captado en video.

A través de una cámara corporal instalada en uno de los oficiales del aeropuerto fue cómo quedó documentado el instante en que el piloto de avión identificado como David Paul Allsop, resultó positivo en la prueba del alcoholímetro. Parte del metraje fue compartido en las redes sociales.

David Paul Allsop, el piloto de 52 años de edad estaba a punto de subir al avión para pilotarlo desde el Aeropuerto de Savannah Hilton Head en Georgia, Estados Unidos, eran alrededor de las 7:00 horas y el vuelo estaba prácticamente listo para comenzar su viaje.

Así fue sorprendido el piloto de avión bajo los efectos del alcohol

Sin embargo, los pasajeros sufrieron las consecuencias de la acción del piloto Allsop al ingerir bebidas alcohólicas durante su jornada laboral donde varias personas dependen de su sano juicio para llevarlos a sus destinos. Las autoridades aeroportuarias se dieron cuenta de la situación por lo que llevaron a cabo los protocolos correspondientes.

El piloto de avión de 52 años quería pilotar el avión en estado de ebriedad. Foto: X @unlimited_ls

En las imágenes del video se observa cuando las autoridades del aeropuerto indicaron que David Paul Allsop, el piloto de la aerolínea Southwest tenía un fuerte olor a alcohol, por lo cual fue sometido a la prueba y posteriormente ser arrestado por estar bajo los efectos del licor en sus horas laborales donde estaba a punto de despegar la aeronave.

El piloto de 52 años de edad fue escoltado a la salida del aeropuerto Savannah Hilton Head. El caso ocurrió en enero de este 2025, pero el video del momento del incidente se volvió viral meses después. Para el vuelo, David Paul Allsop había sido designado como el capitán de la aeronave comercial.

El piloto de avión acusado de estar ebrio rompió el silencio

El viaje donde el piloto de avión fue arrestado antes de despegar por estar bajo los efectos del alcohol, fue el vuelo número 3772 que tenía como destino llegar a la ciudad de Chicago, Illinois; pero el aroma a licor alertó a los agentes del aeropuerto que no dudaron en detenerlo para comprobar que había ingerido bebidas embriagantes.

Al respecto, David Paul Allsop se dirigió a los oficiales que realizaron su captura para rendir su declaración y romper el silencio sobre su acusación que pone en peligro su licencia como piloto de avión. De acuerdo con los agentes citados por medios locales, Allsop les dijo que una noche antes había bebido alcohol.

Newly released bodycam footage shows Southwest pilot who ‘reeked of booze’ being arrested for DUI and escorted off flight moments before takeoff



David Allsop, 52, was arrested for DUI in January at Savannah/Hilton Head International Airport in Georgia



He was scheduled to… pic.twitter.com/cva3H2UkcN — Unlimited L's (@unlimited_ls) August 15, 2025

En ese sentido, el piloto David Paul Allsop detalló que la noche anterior solo había bebido tres cervezas, y desde entonces no habían pasado más de 10 horas desde que lo hizo cuando llegó al aeropuerto para cumplir con sus actividades laborales.

Pese a sus explicaciones, Southwest Airlines llevó a cabo medidas extremas y terminó por despedir a David Paul Allsop por su comportamiento y falta de responsabilidad; asimismo la FAA revocó su licencia de piloto de manera indefinida.

Por su parte, la policía de Georgia inició una investigación del caso ya que de acuerdo con la ley, el piloto de avión tiene cargos criminales que están pendientes para que sean resueltos al poner en riesgo la vida de los pasajeros del avión que iban a ir a Chicago. Trascendió que Allsop se negó en una primera instancia a realizar la prueba de alcohol al argumentar que no había necesidad por haber tomado solo tres cervezas, mientras limpiaba su boca donde dejó ver que llevaba una pastilla de menta para tratar de disimular el aroma a licor.