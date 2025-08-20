Captan imágenes de los incendios en España desde satélites

El noroeste de España se encuentra, enfrentando una ola de incendios forestales que ha disparado las alarmas a nivel nacional e internacional, el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS) ha confirmado la gravedad de la situación, registrando un máximo anual de emisiones estimadas por incendios, superando drásticamente los datos de los últimos 23 años.

Existen reportes de que el país vecino, Portugal, también sufre las devastadoras consecuencias de esta ola de fuego que se extiende por la península ibérica.

El 16 de agosto, el satélite Sentinel-2 de Copernicus capturó imágenes impactantes de densas columnas de humo elevándose desde los incendios activos cerca de Ourense, Galicia, una de las zonas más afectadas, al día siguiente, la misión Copernicus Sentinel-3 ofreció una vista más amplia, revelando cómo Francia, España y Portugal se encontraban cubiertas por el humo proveniente del norte de la península ibérica, un testimonio visual de la vastedad del problema.

Un mapa elaborado por la Agencia Espacial Europea (ESA) el 17 de agosto detalla con precisión los focos de incendios y las concentraciones de monóxido de carbono atmosférico en el sur de Europa, el norte de África, el Mediterráneo y el Mar Negro, lo que subraya la magnitud de la contaminación atmosférica generada por estos fuegos y su impacto transfronterizo.

Imágenes del humo vistos desde un satélite

Créditos: X/@esa_es

¿Por qué hay incendios en España?

Si bien el cambio climático emerge como un factor contribuyente, la investigación de otras causas es fundamental para comprender la magnitud y recurrencia de estos incendios, las emisiones estimadas por CAMS en España se acercan peligrosamente a los máximos anuales registrados en 2003 y 2005, periodos que también estuvieron marcados por incendios de gran envergadura.

El Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS) se ha activado para proporcionar cartografía de emergencia detallada, una herramienta vital para apoyar a las autoridades nacionales en la toma de decisiones y la coordinación de recursos.

uD83DuDE92 Wildfires in Spain uD83CuDDEAuD83CuDDF8 & Portugal uD83CuDDF5uD83CuDDF9 have forced evacuations.



Spain already hit its highest annual fire emissions on record, while Portugal nears historic highs.



uD83DuDEF0? #CopernicusEU support the response.#ImageOfTheDay pic.twitter.com/a2XHMMH8ph — Copernicus EU (@CopernicusEU) August 20, 2025

Por su parte la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, informó el miércoles sobre la solicitud al Mecanismo Europeo de Protección Civil para la activación del satélite Copernicus específicamente para los incendios. Gracias a esta acción, ya se dispone de imágenes actualizadas de las zonas afectadas en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura, lo que facilita la evaluación de daños y la planificación de las labores de extinción y recuperación.

