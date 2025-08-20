Captan en VIDEO brutal detención migrante en calles de Washington: "no soy un criminal, vengo a trabajar"

Una nueva detención migrante ocurrió la mañana de este miércoles 20 de agosto en calles de la capital estadounidense Washington, donde un hombre de origen mexicano fue sometido por al menos 6 agentes. En las imágenes se observa como el implicado implora por ayuda.

Los hechos ocurrieron cerca del Monumento a Washington y del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Instituto Smithsoniano. Esto responde al discurso del presidente Donald Trump de combatir la delincuencia y la migración ilegal en las calles de Washington.

Oficiales y agentes aparentemente detuvieron a un hombre en una camioneta azul con una calcomanía de Uber. Salió del auto y habló con las fuerzas del orden. Tras unos 12 segundos fuera del auto, parece que intenta escapar. Dos agentes lo tumban rápidamente y se les unen otras cuatro personas.

BREAKING: Just saw DC Police + federal agents detain a man on the National Mall. He appeared to try to escape, then was quickly tackled to the ground by several agents + was screaming in Spanish “please, I’m not a criminal, I work here, I want to be with my family” @nbcwashington pic.twitter.com/56IlXEvYbN — Aimee Cho (@AimeeCho4) August 20, 2025

Aproximadamente 3 minutos después de que el hombre salió de la camioneta, agentes enmascarados lo subieron a un vehículo sin identificación. "¡Mi familia tiene papeles! ¡Mi familia y mis hijos! ¡Por favor! ¡Por favor!", se escucha gritar al implicado mientras lo suben a una camioneta.

De acuerdo con información de la periodista Aimee Choo, de NBC News, el implicado ha sido identificado como David Pérez-Teofani, de 36 años, originario de México. Fue arrestado en el condado de Fairfax el 30 de enero de 2024 y acusado de agresión sexual agravada contra un menor de 13 años y de un delito grave de violación de las libertades. Sin embargo, el ICE informó a a dicho medio que la fiscalía retiró los cargos en agosto de 2024.

Familiares de David Pérez han comentado a medios que se enteraron de la detención por un video en redes sociales. Se espera que en las próximas horas se defina la situación jurídica del implicado.