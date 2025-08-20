Cae carriola con bebé directo a un estanque de agua mientras su abuela platicaba | VIDEO

En China, un accidente se convirtió en un hecho viral luego de que fuera captado en video el momento en que una madre tiene un descuido de segundos y su hijo cae a un estanque con todo y la carriola en la que paseaba, la cual se corrió de manera rápida hasta el agua por las ruedas.

De acuerdo con las autoridades locales y medios de comunicación de ese país el bebé fue rescatado de inmediato y salió ileso tras ingresar al agua, él quedó dentro de su cuna ayudándolo a conservar el espacio.

El video fue captado por una cámara de seguridad donde se observa a una mujer de playera blanca identificada como la abuela del menor quien sostiene la carriola con una mano mientras platica con otra persona, al pasar unos segundos ella suelta por un momento el coche y este se dirige a la vereda.

Abuela del menor intentó impedir el accidente y cayó al estanque

En la calle en la que platicaba la abuela del menor tenía una vereda que dirigía a un estanque de agua, donde el carruaje se dirigió al darse cuenta de que avanzaba, la abuela intentó impedir un accidente y pudo sostenerlo al llegar a la orilla, sin embargo por la fuerza ella también se cayó dentro.

La persona con quien platicaba y testigos se acercaron con rapidez y sacaron la carriola y a la señora, en el video se capta que tomaron al bebé en brazos para analizar sus signos vitales.

Captan en VIDEO momento en que bebé cae con su carriola al agua