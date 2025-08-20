Arya tenía 12 años, murió de forma trágica tras acudir a una pijamada, esto es lo que se sabe

Arya LeBeau era el nombre de una niña de tan solo 12 años de edad que falleció el pasado 24 de mayo en Southbridge, Massachusetts, Estados Unidos tras haber caído desde la ventana de un tercer piso durante una pijamada y a casi tres meses de la tragedia ya se dieron a conocer los posibles motivos que originaron el terrible accidente en el que la menor perdió la vida.

En distintas entrevistas, Charlene Cabrera, la madre de la pequeña Arya, ha señalado que el viernes 23 de mayo acudió a dejar a su hija al departamento de una de sus amigas para que participara en una pijamada, la cual, supuestamente sería supervisada por los padres de la menor que la organizó pero esto no fue así y una vez entrada la madrugada del sábado 24 de mayo recibió una llamada telefónica de la policía en la que le informaron que su hija se encontraba sumamente grave tras haber caído desde la ventana de un tercer piso.

Arya LeBeau falleció tras caer desde la ventana de un tercer piso. Foto: Charlene Cabrera

Tras la aparatosa caída, la pequeña Arya fue hospitalizada, sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones horas más tarde perdió la vida y se informó que el Departamento de Policía de Southbridge, así como la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Worcester iniciarían una investigación para esclarecer lo sucedido.

Revelan los posibles motivos que ocasionaron la caída de Arya desde un tercer piso en una pijamada

De acuerdo con las primeras investigaciones, la pijamada a la que asistió Arya habría sido realizada a escondidas por una de sus amigas pues cuando la policía recibió el reporte de lo sucedido no se encontraba ningún adulto en la propiedad donde sucedieron los hechos.

Arya falleció en el hospital debido a las heridas que sufrió tras caer desde un tercer piso. Foto: www.belangerfuneralhome.com

Respecto a las posibles causas que originaron la fatal caída de Arya desde la ventana de un tercer piso, la abuela de la menor, Dimas Cabrera señaló en su perfil oficial de Facebook que recibió información proveniente de otra niña que asistió a la pijamada en la que se indica que la niña de 12 años protagonizó una disputa por una porción de pizza con otra de las menores, cuya identidad no fue revelada, pero se informó que la confrontación subió de tono rápidamente y Arya habría recibido una patada que la hizo dar algunos pasos hacia atrás y al chocar con la pared donde había una ventana abierta cayó de cabeza.

Hasta el corte de esta redacción, las autoridades de Massachusetts todavía no han emitido información sobre los avances de las investigaciones oficiales en torno a la muerte de Arya LeBeau, sin embargo, se sabe se siguen realizando distintos peritajes y se han recogido los testimonios de otras menores que asistieron a la fatal pijamada, mientras que la familia de la niña de 12 años fallecida le ha dado puntual seguimiento al caso pues han manifestado en distintas ocasiones que no quieren que estos hechos queden impunes.