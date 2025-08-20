Adolescente que asesinó a Gabriela Nicole en una fiesta "trampa" será juzgada como adulta

El Departamento de Justicia confirmó que dos personas fueron detenidas por el feminicidio de Gabriela Nicole Pratts, de 16 años, quien fue asesinada por las detenidas y otras cinco mujeres jóvenes el pasado 11 de agosto tras una fiesta, a modo de "trampa", en el municipio de Aibonito, en Puerto Rico.

Las dos detenidas son madre e hija, fueron artífices de la trampa que le tendieron a Gabriela Nicole y a la misma madre de la víctima, Lisandra, para cometer el crimen que ha indignado no sólo a Puerto Rico, sino a toda América Latina, debido a la corta de edad tanto de la víctima como de las victimarias.

Gabriela Nicole

Lourdes Gómez Torres, secretaria de Justicia de Puerto Rico, confirmó "que en horas de la mañana de hoy se llevaron a cabo los arrestos contra las imputadas por el crimen de la joven Gabriela Nicolle Pratts Rosario, en hechos ocurridos en el municipio de Aibonito".

Noticias Relacionadas Gabriela Nicole fue asesinada por 6 chicas en una fiesta "trampa" y ante la mirada de su madre

Las dos detenidas son madre e hija y fueron identificadas por las autoridades como:

Elvia Cabrera Rivera, de 40 años Y su hija menor, Anthoneishka Avilés Cabrera, de 17 años

Madre e hija participaron en asesinato de Gabriela Nicole en plena vía pública

Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención es que Anthoneishka, de 17 años, será juzgada como adulta, a pesar de ser menor, lo cual se encuentra estipulado en la Ley de Menores de ese país, en donde se establece que a partir de los 14 años, los jóvenes pueden ser sujetos a imputación judicial en casos de delitos graves, como homicidio.

"Es lo que esperamos y estamos preparado para ello (...) Tenemos suficiente prueba, hasta la saciedad", reveló el jefe de fiscales del distrito de Aibonito, Ernesto Quezada, sobre el caso de Anthoneishka, de 17 años, quien será juzgada como adulta.

Anthoneishka, de 17 años

De acuerdo con las declaraciones de Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole, cuatro adolescentes menores de edad, entre quienes se encuentra Anthoneishka, y dos más de alrededor de 20 años, así como la madre de una de las chicas, es decir, Elvira, participaron en el ataque a su hija.

Aquel día, Gabriela Nicole pidió a su madre que la acompañara a un festival de fin del verano, ante la posible presencia del grupo de chicas con quienes había tenido rencillas anteriormente. Sin embargo, cuando la adolescente y su madre se retiraban del sitio rumbo a su casa, la madre de la víctima fue retenida por Elvira, madre de la una de las atacantes.